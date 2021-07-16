AK Partili Sürekli'den Tunç Soyer'e "Körfez'deki kirlilik" ve "trafik" sorunu eleştirisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Partili Sürekli'den Tunç Soyer'e "Körfez'deki kirlilik" ve "trafik" sorunu eleştirisi

AK Partili Sürekli'den Tunç Soyer'e 'Körfez'deki kirlilik' ve 'trafik' sorunu eleştirisi
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylık sürecinde Körfez'deki kirlilik ve trafik sorununa ilişkin verdiği sözleri yerine getirmediğini savundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylık sürecinde Körfez'deki kirlilik ve trafik sorununa ilişkin verdiği sözleri yerine getirmediğini savundu.

Sürekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tunç Soyer'in adaylığı sürecinde verdiği vaatlere ilişkin görüntüler paylaştı.

Soyer'in adaylık sürecinde 3 yıl sonra İzmir Körfezi'nde yüzüleceğini vaat ettiğini ancak Körfez ve derelerde kirlilik ve kokunun katlanarak arttığını belirten Sürekli, şunları kaydetti:

"Soyer, Kanal İstanbul Projesini işaret edip Gediz Nehri'ni kirlilikten kurtarmanın maliyet hesabını yaparak, göz boyamaya, hedef şaşırtmaya çalışıyor. Bu matematik tutmaz. Soyer vaatlerini bu yolla unutturamaz, sorumluluklarından böyle kaçamaz. Güzelbahçe'de dalıp balık adam pozu vererek körfezdeki kirlilik ve koku sorununu, küresel ısınma gerekçesi ve su sempozyumlarıyla alt yapı ve içme suyu sorunlarını çözemezsiniz. Vaatlerinizi unutturamazsınız."

Sürekli, Soyer'in trafik sorununa ilişkin verdiği vaatleri de tutmadığını iddia ederek, "Trafik sorununun ve verdiğiniz sözlerin üstünü de metro tünelinde sabah koşusu yaparak, Kordonda bisiklete binip, araç hesap tabloları çizerek, gerçeklikle bağdaşmayan çözümler önererek örtemezsiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Yeni anayasa) Çalışmamız, AK Parti açısından muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı daha gerçekleştikten sonra tekamül...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yeni anayasa) Çalışmamız, AK Parti açısından muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı daha gerçekleştikten sonra tekamül...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kaan Yıldırım Aslıhan Karalar
Spor Balotelli Mustafa Er Metin Oktay Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Partili Sürekli'den Tunç Soyer'e "Körfez'deki kirlilik" ve "trafik" sorunu eleştirisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 14:22:55. #1.15#

title