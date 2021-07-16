AK Partili Sürekli'den Tunç Soyer'e "Körfez'deki kirlilik" ve "trafik" sorunu eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylık sürecinde Körfez'deki kirlilik ve trafik sorununa ilişkin verdiği sözleri yerine getirmediğini savundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylık sürecinde Körfez'deki kirlilik ve trafik sorununa ilişkin verdiği sözleri yerine getirmediğini savundu.

Sürekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tunç Soyer'in adaylığı sürecinde verdiği vaatlere ilişkin görüntüler paylaştı.

Soyer'in adaylık sürecinde 3 yıl sonra İzmir Körfezi'nde yüzüleceğini vaat ettiğini ancak Körfez ve derelerde kirlilik ve kokunun katlanarak arttığını belirten Sürekli, şunları kaydetti:

"Soyer, Kanal İstanbul Projesini işaret edip Gediz Nehri'ni kirlilikten kurtarmanın maliyet hesabını yaparak, göz boyamaya, hedef şaşırtmaya çalışıyor. Bu matematik tutmaz. Soyer vaatlerini bu yolla unutturamaz, sorumluluklarından böyle kaçamaz. Güzelbahçe'de dalıp balık adam pozu vererek körfezdeki kirlilik ve koku sorununu, küresel ısınma gerekçesi ve su sempozyumlarıyla alt yapı ve içme suyu sorunlarını çözemezsiniz. Vaatlerinizi unutturamazsınız."

Sürekli, Soyer'in trafik sorununa ilişkin verdiği vaatleri de tutmadığını iddia ederek, "Trafik sorununun ve verdiğiniz sözlerin üstünü de metro tünelinde sabah koşusu yaparak, Kordonda bisiklete binip, araç hesap tabloları çizerek, gerçeklikle bağdaşmayan çözümler önererek örtemezsiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer