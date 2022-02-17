AK Partili Subaşı: "Altı benzemezi bir araya getiren, Erdoğan düşmanlığı"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıya ilişkin "Altı benzemezi bir araya getiren, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır." dedi.

Subaşı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiğini hatırlatarak, masaya oturanların tek amacının Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olduğunu söyledi.

Bir taraftan HDP'siz toplantı yaptıklarını diğer taraftan HDP'nin gönlünü almaya çalıştıklarını dile getiren Subaşı, "HDP de göstermelik olarak sözde tepkisini dile getiriyor. Açık açık ne HDP ile var olduklarını söylüyorlar ne de HDP ile olamayacaklarını söylüyorlar." diye konuştu.

"Altı benzemezin Türkiye planı, vizyoner projeleri yok." diyen Subaşı, arşive bakıldığında birbirleri hakkında hoş olmayan sözleri olan parti liderlerinin, söz konusu Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek olunca geçmişi unutup birleştiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, daha önce "Ali Babacan, Türkiye'yi batıran adamdır.", "Temel Karamollaoğlu, Sivas olaylarının sorumlusudur.", "Meral Akşener, derin devletin, beyaz Torosların sembol ismidir.", "Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin en çapsız Başbakanıdır, Suriye savaşını başlatan adamdır." sözlerini aktaran Subaşı, "Altı benzemezi bir araya getiren Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve kinidir. Türkiye'nin değerini kavrayamayan, kültürel, entelektüel derinliğini idrak edemeyen muhalefetin tamamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özgül ağırlığı kadar bile etmiyor." değerlendirmesini yaptı.