AK Partili Sorgun, öksüz ve yetimlere kol kanat germe çağrısında bulundu
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AK Partili Sorgun, öksüz ve yetimlere kol kanat germe çağrısında bulundu

AK Partili Sorgun, öksüz ve yetimlere kol kanat germe çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, bütün dünyaya, öksüz ve yetimlere kol kanat gerilmesi çağrısı yaptı.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, bütün dünyaya, öksüz ve yetimlere kol kanat gerilmesi çağrısı yaptı.

Sorgun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2013 yılında İslam İşbirliği Teşkilatının aldığı kararla, her yıl Ramazan ayının 15'inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak ilan edildiğini anımsattı.

Resmi rakamlara göre dünyada yetim sayısının 200 milyonu aştığını belirten Sorgun, gayrıresmi rakamların göre ise 400 milyon civarında olduğunu aktardı.

Dünyada bir günde 10 bin çocuğun yetim kaldığını dile getiren Sorgun, her yıl 2,5 milyon çocuğun suç örgütlerinin tuzaklarına düştüğünü söyledi.

Türkiye'de 350 bin yetim çocuk bulunduğunu; Suriye'deki yetim çocuk sayısının ise bir milyonu aştığını dile getiren Sorgun, "Öksüz ve yetim olmanın birçok sebebi var. Ancak belli başlı üç sebebi var: Bunlar salgın hastalıklar, doğal afetler ve en önemlisi ise savaşlar ve iç çatışmalardır." dedi.

2018 sonu itibarıyla dünyada 71 milyon kişinin zorla yerinden edildiğini dile getiren Sorgun, "Bu rakamın 26 milyonu zulüm, çatışma ve insan hakları ihlalinden kaynaklanmaktadır. Bunun da yarısı çocuktur. Suriye'de yerlerinden göçe zorlanan 6 milyon Suriyeli'nin yüzde 45'i çocuklardan oluşmaktadır." diye konuştu.

Sekizincisi icra edilen Dünya Yetiler Günü'nde, bütün dünyaya öksüz ve yetimlere kol kanat germesi çağrısında bulunan Sorgun, "Herkesi, bu çocukların öksüz ve yetim bırakan sebeplerin ortadan kaldırılması için gayret etmeye davet ediyorum. İç çatışmaları, savaşları ortadan kaldırmak, yoksullukla mücadele etmek için hep birlikte çalışmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Sorgun, dünyanın birçok yerinde ardından on milyonlarca öksüz ve yetim bırakan ABD'nin "soykırım" iddiasını ise "bir suç bastırma ve iftira" olarak gördüğünü ve şiddet kınadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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