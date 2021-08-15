AK Partili Savaş yangın bölgesinde
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AK Partili Savaş yangın bölgesinde

AK Partili Savaş yangın bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde başlayan orman yangını dolayısıyla TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde başlayan orman yangını dolayısıyla TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gelişmeleri anbean takip eden Savaş, "Ekipler yangını kontrol altına almak için canla başla çalışıyor" dedi.

Aydın'ın Muğla sınırında bulunan Akçaova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisi ile büyüyerek Muğla'nın Yatağan ilçesi Hisarardı Mahallesi'ne doğru ilerleyen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yangın haberini alır almaz bölgeye geldi. Çalışmaları yakından takip eden Milletvekili Savaş, orman yangınının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydederek, "Karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel ile müdahale edilen yangında hava araçları da görev yapmayı sürdürüyor. Gündüz saatlerinde görev yapan helikopterler ve uçağın yerini havanın kararması ile birlikte gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri aldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için canla başla çalıyor. İnanıyoruz ki kısa zamanda güzel haberler alacağız. Yangın için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda" dedi. - AYDIN

AK Partili Savaş yangın bölgesinde
AK Partili Savaş yangın bölgesinde
AK Partili Savaş yangın bölgesinde
AK Partili Savaş yangın bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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