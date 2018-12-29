Ak Partili Savaş, Çiftçiye 972 Milyon 436 Bin TL Ödeneceğinin Söyledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, üreticilere yönelik büyük destek paketini kamuoyuyla paylaşmasının ardından AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş da paketle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan paketin çiftçilere hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Savaş, iktidar olarak çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Üç farklı alanda üreticilere 972 milyon 436 bin TL ödeneceğinin altını çizen TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş,"2018 Temmuz-Ağustos döneminde üretilen 1 milyon 588 bin ton çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira destekleme ödemesine dün akşam başlandı. 253 milyon TL de önümüzdeki hafta ödenecek miktar. İlk üç ayda olmak kaydıyla süte litre başına 10 kuruş olan destek, 25 kuruşa çıkarıldı" dedi.

Kırsal kalkınmaya destek için 50 hayvancılık projesine 37 milyon hibe verilecek

Hibe destek programlarının önümüzdeki süreçte hız kazanacağının altını çizen Mustafa Savaş, bakanlığın açıkladığı paketin çiftçi ve üreticide büyük bir sevince neden olduğunu ifade etti.

41 ildeki hayvancılık yatırımlarına da yüzde 50 hibe desteğine devam edileceğinin altını çizen Savaş, "Kırsal kalkınmaya destek için de 50 hayvancılık projesine 37 milyon lira hibe verilecek. Tarım Bakanlığımız atıl durumdaki 2 milyon hektar tarım alanlarından 13 milyon lira kazanç elde etmiş olacak. Tarımsal desteklerimiz 2018'de toplamda 14,5 milyardı. Tarım Bakanımızın açıkladığı rakamla bu destek 2019'da da 16,1 milyar liraya çıkıyor. Ayrıca besicilik yapan 48 bin 400 ücretimize Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılan kesimhanelerde kesilen 314 bin 532 büyükbaş hayvan için de toplam 78 milyon 790 bin lira besi desteği ödemesi yapılacak. Ayrıca gübrede yüzde 15'lik bir indirim gerçekleştirilmişti, yüzde 5 daha geliyor. Vatandaşlarımızla el ele vererek daha fazla üretecek ve hep birlikte daha fazla güçlenerek bu süreçten çıkacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA