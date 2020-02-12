AK Partili Savaş; "Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2019 yılı Aralık ayı itibari ile yüzde...

12.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:36

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün 2019 yılı Aralık ayı itibariyle, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,1 oranında artarak 4,5 trilyon TL'ye ulaştığını söyledi.



TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, yaptığı konuşmada Türkiye'de bankacılık sektörünün 2018 verilerine göre daha da büyüdüğünü ifade etti.



AK Partili Savaş, konuşmasında, "Finans sektörünün en önemli aktörleri olan bankalar ekonominin can damarıdır. Avrupa'ya benzer şekilde, ülkemizde de finansal sektör; bankacılık sektörü ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Bilanço toplamı dikkate alındığında bankacılık sektörümüz finansal sektör içinde yüzde 90 oranında paya sahiptir. Sermaye piyasası ve sigorta sektörü ise henüz istenilen düzeyde değildir. Bu nedenle ekonominin finansman yükü bankaların üzerindedir. Dolayısıyla risklerin büyük bölümü de bankalar tarafından üstlenilmiştir. 2019 yılı Aralık ayı itibariyle Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak yaklaşık 4.5 trilyon TL'ye, Kredi büyüklüğü yüzde 11 artarak yaklaşık 2.7 Trilyon TL'ye, Özkaynakları ise yüzde 16,7 artarak 492 Milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,33, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,43 oranında gerçekleşmiştir. Sektörün net karı ise 49.7 Milyar TL olmuştur. Finans sektörünün sıhhatinin ülke ekonomileri ve dolayısıyla dünyadaki ekonomik dengeler açısından ne kadar önemli olduğuna, son dönemde yaşadığımız küresel ve yurtiçi finansal dalgalanmalarda hep birlikte bir kez daha şahit olduk. 2018 yılının Ağustos ayında yaşanan manipülasyon amaçlı kur atakları; ardından yaşanan enflasyon ve faiz baskısından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı politikaları, Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere Merkez Bankamızın, BDDK'nın, SPK'nın zamanında müdahaleleriyle birlikte bu süreci aşmayı başardık. Türkiye ekonomisi, Yeni Ekonomi Programındaki hedefler doğrultusunda yukarı doğru ivme kazanmaya başlamıştır. Turizm gelirlerimizde ciddi artışlar yaşanmış, Merkez Bankası'nın rezervleri de yükselişe geçmiştir. Bunda güçlü bir bankacılık sistemine sahip olmamızın da çok büyük bir payı bulunmaktadır. Enflasyon ve faiz oranlarında yaşanan gerileme buna bağlı olarak kredi hacminin büyümesi, ileriye yönelik beklentilerin iyileşmesi ve uygulanan başarılı politikaların sonucudur. 2020 yılı Türkiye için ekonomik alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yılı olacaktır" dedi.



"Ekonomimiz sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir"



Dünyanın bir çok bölgesinde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen, Türkiye'de ekonomik büyümenin devam ettiğini belirten Savaş, "AK Parti hükümetleri döneminde finans sektörünün ihtiyaç duyduğu yapısal düzenlemeler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerektiği zamanda gerektiği şekilde yapılmıştır. Bunun sonucunda ekonomimiz sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir. Dünya'nın birçok bölgesinde ekonomik sorunlar yaşanırken ülkemizde; büyüme, dengelenme ve değişim politikaları başarıyla yürütülmüş ve yürütülmektedir. Yüce Meclisimizin huzuruna getirdiğimiz kanun teklifimiz de bu gelişmelere olumlu katkı yapacak yeni bir düzenleme olacaktır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA