AK Partili Savaş, "2020 yılında gelişmeye ve kalkınmaya devam edeceğiz"

31.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 2023 hedeflerine kararlı adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Bütün şer odaklarına inat devlet ve millet olarak 2020 yılında da gelişmeye ve kalkınmaya devam edeceğiz" dedi.



2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlı adımlarla ilerlediklerini belirten TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Türkiye'nin otomobili, 2019 sonuna öyle bir damga vurdu ki, dünya genelinde en önemli konu başlıklarından birisi olmaya devam ediyor. Biz üretmeye, dünya da şaşırmaya devam edecek. Savunma sanayinde insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız ve milli deniz altımız başta olmak üzere bir çok milli projeyle dünya politikalarındaki askeri dayatmalara dur diyen, enerji politikalarındaki yatırımlarla milli tehditlere meydan okuyan devletimiz, tam bir teknoloji harikası olan Türkiye'nin otomobiliyle birlikte küresel ölçekli projelerde ve devasa pazarda artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olarak bizde varız diyor. AK Parti iktidarı olarak, birileri gibi hamaset üretmiyor aksine, Cumhur İttifakıyla birlikte bu ülkenin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ediyor, devletimizin ve milletimizin üzerine oynanan bütün oyunları yerle bir ediyoruz" dedi.



"Bizim en büyük hedeflerimiz, birilerinin de en büyük korkusu"



Kirli ittifakların ortaya konulan kararlı politikalardan son derece rahatsız olduğunu ifade eden Savaş, "Türk Milletinin ayağı takılıp tökezlesin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşamasın diye korku dolu gözlerle süreci yakından takip eden kirli ittifaklar var. Medet umdukları o terör örgütlerinin kökü teker teker kazınıyor, aziz milletimize kurşun sıkan o kanlı eller birer birer kırılıyor. Terörün en büyük hedeflerinden birisi de milli ekonomimizdi. Bu kararlı irade neticesinde artık bu engeller de aşılıyor. Çünkü bütün bu yaşanan dayatmalardan sonra aziz milletimizin sabrı taşmış, kudretli devletimiz de gözünü karartmıştır. Devletimiz aziz milletiyle el ele verip bütün bu ittifakları dağıtmakta kararlıdır. Bu nedenle bizim en büyük hedeflerimiz birilerinin en büyük korkusu ve kabusu olmaya devam edecek. Ama korkunun da ecele faydası yok diyoruz" diye konuştu.



"Mutlu yarınlar inşa ediyoruz"



"Aziz milletimizin varlığına dahi tahammül edemeyen bir güruh var" diyen AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Mutlu olmayı hak etmiyorsunuz diyenlere inat, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mutlu yarınlar inşa ediyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız başları dik, daha mutlu ve mesut yaşasınlar diyoruz. Çünkü en fazla aziz milletimiz bu mutluluğu hak ediyor. Bu vesileyle 2020 senesinin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum, aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA