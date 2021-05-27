AK Partili Savaş, "1960 darbesi tarihimizde kara bir leke şeklinde geçmiştir"
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AK Partili Savaş, "1960 darbesi tarihimizde kara bir leke şeklinde geçmiştir"

AK Partili Savaş, '1960 darbesi tarihimizde kara bir leke şeklinde geçmiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "27 Mayıs 1960 darbesi, cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi olarak tarihimize kara bir leke şeklinde geçmiştir" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "27 Mayıs 1960 darbesi, cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi olarak tarihimize kara bir leke şeklinde geçmiştir" dedi.

"Dış güçlerin toplum mühendisliğinde gerçekleşen bu alçak girişim milli iradeyi hiçe sayarak iktidarı gasp etme amacıyla gerçekleşmiştir" diyerek sözlerine devam eden Milletvekili Savaş,

"Aydın'ımızın yiğit evladı şehit Başbakanımız Adnan Menderes, siyasal ve toplumsal yapıdaki atalete karşı "Yeter söz milletindir!" diyerek aziz milletimizin de desteğini almış; milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak ülkemiz için üstün bir mücadele göstermiştir. Türkiye'ye çağ atlatan projelerin bir bir hayata geçtiği bu dönem, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen, tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize düşman bir kesimi, tıpkı bugün olduğu gibi o günlerde de rahatsız etmiştir. Cuntacı zihniyet, yalan ve iftiralarla darbeye zemin hazırlamış, milletin oylarıyla seçilen meşru hükümete tehditler savurmaktan geri kalmamıştır. Tehditlerin de ötesine geçen statükocu, vesayet odakları, hukuki zeminde karşılık bulmayan bir mahkemede seçilmiş bir başbakanı ve dava arkadaşı devlet adamlarını vesayetçi hakimler tarafından yargılamış; darağacına göndermiştir. Demokrasiye ve vicdanlara kilit vurulmuş. Milletin iradesini hiçe saymayı alışkanlık haline getiren darbeci zihniyet Fetö'nün hain girişimiyle 15 Temmuz 2016 tarihinde yeniden ortaya çıkma cüretinde bulunmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimiz, cesareti ve direnişiyle bu hainliğe geçit vermemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, göğsünü siper eden necip milletimiz, demokrasi düşmanı, vesayet odaklarına karşı önemli bir ders vererek darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. 15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanı ile darbe zihniyeti sonsuza kadar vatan topraklarımızdan silinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerimle, demokrasi şehidi, saygıdeğer hemşehrimiz Sayın Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Merhum Menderes'in aziz hatıralarına sahip çıkacak, gelecek nesillerimize de aktararak sonsuza kadar yaşatacağız. Demokrasi düşmanlarını da asla unutmayacağız" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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