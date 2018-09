AK Partili Sarıeroğlu, "15 Temmuz'un farklı bir versiyonu devreye sokulmuş"

ELAZIĞ - Şuanda 15 Temmuz'un farklı bir versiyonunun devreye sokulduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar. Bir ve beraber olduktan sonra ülkemize ve vatanımıza aynı şekilde sahip çıkmaya devam ettikten sonra her türlü badirenin üstünden geliriz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, programları kapsamında Elazığ'a geldi. Sivrice'de il ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Sarıeroğlu açıklamalarda bulundu.

16 Senedir 3 kat büyüttükleri ülkeyi çok daha iyi yerlere getireceklerini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "81 milyon vatandaşımızın güveni ve huzuru birinci önceliğimiz. Bir sürü badireye maruz kalmaya da devam ediyoruz. Bir yandan terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Diğer taraftan da ülkemizin ekonomisine yönelik olarak tüm dünya ülkelerinin gözü önünde aleni şekilde yapılan saldırılara karşı da hızlı olarak önlemlerimizi alıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız, milletimiz zor zamanda kenetlenme ile her şeyin üstesinden gelebileceğimizi bir kez daha gösterdi"diye konuştu.

"Biz üretmeye ve çalışmaya devam edelim"

15 Temmuz'un farklı bir versiyonunun devreye sokulduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu, "Bu mücadele devam edecek.Bunu yapmaya devam edecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar, bir ve beraber olduktan sonra ülkemize ve vatanımıza aynı şekilde sahip çıkmaya devam ettikten sonra her türlü badirenin üstünden geliriz. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Bundan dolayı da milletimiz en önemli güvencemiz. Yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Dün güçlü bir paket açıklandı. Bankacılık sistemiyle ilgili önlemler alınıyor. İşin ehilleri görev başında. Yaşadığımız bu süreç içerisinde rakamsal verilere baktığımız zaman en ufak bir emare yok. İhracatta rekorlar kırıyoruz. İstihdamda tek haneli rakamlara inmiş durumdayız. Ekonomimiz büyüme performansı sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Sanayi üretimi endekslerinde kapasite kullanım oranlarında en ufak bir sıkıntı yok. Tamamen mali ve finans piyasalarına yönelik olarak karşı karşıya kaldığımız bu girişimler ve saldırılar neticesinde oluşan geçici bir durum var. Önlemlerimizle birlikte bu sürecin vatandaşlarımıza yansıması olmayacak şekilde bertaraf edilmesiyle ilgili önlemler alınıyor. Kısa süre içerisinde her şey normale dönecek. Bundan yana herkesin içi rahat olsun. Yeter ki biz üretmeye ve çalışmaya devam edelim. En ufak bir etki olmayacak" diyerek sözlerini tamamladı.