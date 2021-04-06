AK Partili Şanverdi, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi
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AK Partili Şanverdi, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi

Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
AK Partili Şanverdi, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Şanverdi, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "eski Türkiye'nin alışkanlıklarından kurtulamamış 104 emekli amiralin", bir gece yarısı, Montrö anlaşması ile ilgili ifadeleri bahane ederek haddi aşan bir eyleme kalkışıp kendilerince bir bildiri yayınladıklarını ifade etti.

Bu bildiriyi yayınlarken 15 Temmuz'da bu milletin vesayetçilere, darbecilere nasıl bir ders verdiğini unuttuklarını belirten Şanverdi, "Ancak ben buradan 104 emekli amirale hatırlatmak istiyorum: Türk milleti, demokrasi inancına el sürdürmeyeceğini 15 Temmuz'da kanlarıyla imza altına almıştır." diye konuştu.

Hadsiz bildirinin eski darbe ve muhtıra alışkanlıklarına atıfla, gece yarısında yayınlandığını vurgulayan Şanverdi, "Sözde mavi vatan fedaileri Montrö'yü ve bir mescitte fotoğrafı çekilen amirali bahane ederek zamanlaması dikkatimizi çekecek bir deklarasyona imza attılar. Yayınlanma saati dolayısıyla manidar olan bu bildiri ile eski Türkiye sevdalıları denize nazır villalarından Ankara'ya ayar verme hevesine giriştiler." dedi. Şanverdi, şunları kaydetti:

"Onlara, milletin meşru temsilcilerinin kim olduğunu 'haddinizi bilin' diyerek hatırlatıyoruz.

Maalesef milletin iradesine vesayet odakları tarafından ne zaman el konsa ülkemiz belirli bir şekilde geriye gitmiş, bitap düşürülmüştür. Bunun karşısında millet iradesinin hakim olduğu her dönemde ise ülkemiz ileri gitmiştir. Bunu 20 yıllık AK Parti hükümetlerimiz döneminde net bir şekilde gördük.

Hükümetlerimizin millet namına attığı en hayırlı adım, bu milleti vesayetçi ve darbeci zihniyetten kurtarmış olmasıdır. Dün muvazzaflara boyun eğmeyen irade bugün emeklilere mi boyun eğecek?

Memleketimiz ne vakit ileriye gitse, dünya sahnesinde 'ben de varım' dese, bu vesayet odakları o vakit ortaya çıkıyorlar. Yeni Türkiye'nin ruhuna uymayan bu tortular her türlü alametleriyle eski Türkiye'ye aittir. Geldiğimiz bu noktada artık millet iradesine parmak sallamaya kimsenin yüreği yetmez. Millet iradesine parmak sallamaya kalkanlara Türk adaleti ve halkı gereken hesabı soracaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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