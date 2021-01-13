AK Partili Sait Başdaş'tan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a altyapı tepkisi
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AK Partili Sait Başdaş'tan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a altyapı tepkisi

13.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:15
AK Partili Sait Başdaş'tan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a altyapı tepkisi

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak'ta her yağmur sonrası su baskınlarının yaşandığını, Belediye Başkanı Abdül Batur'un kalıcı çözümler üretemediğini savundu.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak'ta her yağmur sonrası su baskınlarının yaşandığını, Belediye Başkanı Abdül Batur'un kalıcı çözümler üretemediğini savundu.

Başdaş, yaptığı yazılı açıklamada yağmur nedeniyle Konak'ta alt geçitlerin suyla dolduğunu, bir çok yolun trafiğe kapandığını, Kemeraltı Çarşısı ve İkiçeşmelik Caddesinde bir çok işyerini su bastığını ifade etti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u eleştiren Başdaş, şöyle devam etti:

"Sayın Batur'un Konak'a kalıcı çözümler üretmek gibi bir derdi yok. Yıllardır buraya 1-2 damla yağmur yağdığında manzara hep aynı. İzmir'in sel suları ulusal basına konu olup tüm Türkiye'de konuşuluyor ama belediye başkanımız ve ekibi tarafından hiç konuşulmuyor. Sayın başkan ve ekibi buranın alt yapı sorunlarını konuşmayınca sorunların yok olacağını mı düşünüyorlar merak ediyorum. Yaklaşık 2 yıldır kendinizi kapattığınız makamınızdan çıkıp lütfen halkın gerçek alt yapı sorunlarıyla ilgilenin ya da yapamıyorum deyip görevinizi bırakın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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