AK Partili Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamasına tepki
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AK Partili Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamasına tepki

AK Partili Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamasına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamalarının Ankara'nın ekolojik dengesini bozduğunu, çevre ve yeşil katliamına yol açtığını söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamalarının Ankara'nın ekolojik dengesini bozduğunu, çevre ve yeşil katliamına yol açtığını söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamalarını Twitter'dan yayınladığı video mesaj ile eleştirdi. Şahin, video mesajında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li Mansur Yavaş, Ankara'nın yeşil alanlarını, refüjlerini, kuru peyzaj diyerek taşla doldurmaya başladı. Aynı Mansur Yavaş, seçimden önce 'Kente nefes aldıracağız, Ankara'mızı betona değil, yeşile boğacağız' dedi. Şimdi ise Ankara'nın yeşilini solduruyor. Park ve bahçeleri, refüjleri taşla dolduruyor. Ankara'nın yeşiline, kara kuru taşları reva görüyor. Şehrimizin ekolojik dengesini bozdu. Parkları, bahçeleri kuruttu. Bunu da marifetmiş gibi savunan Yavaş, 'Kararlıyım ihale yapmayacağım, gerekirse ağaçlar kuruyacak' dedi. CHP'li Mansur Yavaş şehrimizi kurutuyor, solduruyor. Yeşil alanların üstünü naylonla örtüp, taşla doldurmak peyzaj değildir. Çevre katliamıdır, yeşil katliamıdır, naylon belediyeciliktir."

Şahin, Ankara'da suya daha az ihtiyaç duyan, daha dayanıklı, daha uygun bitkilerle peyzaj yapılabileceğini belirterek, "1994 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2 metrekare iken, AK Parti belediyeleriyle bu miktar 20 metrekareye kadar yükseldi. CHP'li Mansur Yavaş ise Ankara'yı yavaş yavaş kurutuyor, çocuklarımızın geleceğini karartıyor. Kimsenin Ankara'mızı kurutmaya, soldurmaya, şehrimizi griye boyamaya hakkı yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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