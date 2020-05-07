AK Partili Sabuncu, "Çarşı fikri son derece yanlıştır"

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve iş adamı Mehmet Sabuncu, Efeler Belediyesi tarafından uygulanan anket sonucu Zafer Meydanı'ndaki eski minibüs garajı alanında yapılacak olan projenin son derece yanlış olduğunu, mevcut çarşı esnafını olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve iş adamı Mehmet Sabuncu, Efeler Belediyesi tarafından uygulanan anket sonucu Zafer Meydanı'ndaki eski minibüs garajı alanında yapılacak olan projenin son derece yanlış olduğunu, mevcut çarşı esnafını olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

Sabuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Meydanı'ndaki eski garaj yerinin geleceği ile ilgili yapılan ankette, otopark ve çarşı olarak yapılması kararı çıkmış. Öncelikle anketlerde bir kişinin bir kez oy kullanma hakkı olması gerekirken bu ayrıntı dikkate alınmamış, isteyen on kez, isteyen yirmi kez oy kullanabilmiştir. Bu şekildeki bir oy kullanımı öncelikle anket sonucunu şaibeli hale getirmiştir. Anket, hele bu kadar önemli bir karar ile ilgili ve toplumun tamamını çok yakından ilgilendiriyor ise, geniş katılımlı ve noter onaylı olması halinde değer taşır. Ayrıca, çarşı esnafı ile bizzat yaptığım görüşmelerde, belli katlarının sadece haftanın bir günü salı pazarına tahsis edilerek otopark olarak kullanılmasına, Salı haricinde ise tamamının otopark olarak kullanılmasını istemektelerdir." dedi.

Efeler Belediyesi'nin otopark görüşü doğru ancak çarşı fikrinin son derece yanlış olduğuna savunan Mehmet Sabuncu, "Mevcut çarşı esnafını ve Aydın halkını memnun bırakmayacak bu çarşı ve otopark fikrinden yol yakınken vazgeçilmesi, en büyük dileğimdir. 300 araçlık bir otopark ihtiyaçtan çok uzak kalmaktadır. Burası merkezde sadece otopark olarak değerlendirilebilecek son alandır. Bu alan, aynı zamanda Doğu Gazi Bulvarının trafik çözümü için de son şanstır. Telafisi mümkün olamayacak bu kararın tekrar tekrar düşünülmesi gerekmekte olup, tekrar gözden geçirilmesi kanaatimce şarttır" ifadelerini kullandı.

"Bu mesele oldu bittiye getirilmemeli"

Aydın'ın merkezinde kalan Zafer Meydanı'ndaki alanın Aydın merkez için son kalan boş alan olduğunu ve buraya yapılacak projenin de kesinlikle oldu bittiye getirilmemesi gerektiğini kaydeden Sabuncu, "Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, sevdiğim ve saygı duyduğum bir arkadaşımdır. Ancak ömrünü Aydın'da geçirmiş bir kişi olarak bu kadar önemli bir karar arefesinde ve belediye başkanlığına adaylığını koymuş biri olarak hepimizi ilgilendiren böyle bir yanlış kararın karşısında durmayı kendime vazife olarak görüyorum. Bu kadar önemli bir konuda alınacak karar, gerçekten geniş tabanlı taraf bulması gereken bir konu. Bu nedenle böylesi bir kararın oldu bitti bir anketle değil bizzat halkın ve bölge esnafının yanı sıra meslek odası temsilcilerinin de görüşleri alınarak verilmesi gerekir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA