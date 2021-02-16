AK Partili Polat'tan, İmamoğlu'na "Hükümetimize sunduğunuz ve reddedilen bir tek projeniz var mı?" sorusu

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, icraatlarının engellendiğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Hükümetimize sunduğunuz ve reddedilen bir tek projeniz var mıdır?

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, icraatlarının engellendiğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Hükümetimize sunduğunuz ve reddedilen bir tek projeniz var mıdır?" diye sordu.

Polat, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Çok büyük vaatlerle İstanbul halkının adeta gözünü boyayarak göreve gelen Ekrem İmamoğlu ne yazık ki tüm enerjisini şehre hizmet üretmek yerine, iletişim illüzyonlarına ayırdığını görüyoruz. Aynen Genel Başkanı gibi lafazanlıkla, takiyye ile iş yürütmeye çalışmaktadır." diye konuştu.

Gara'da şehit edilen 13 sivil için taziye paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun PKK terör örgütünün adını ağızlarına alamadıklarını kaydeden Polat, "HDP ile siyasi evlilikleri buna müsaade etmemektedir. Biz CHP'nin ve onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının bu ferasetsizliğini, bu saygısızlığını milletimizin ve tarihin vicdanına havale ediyoruz." dedi.

Yalan ve göz boyama siyasetinin ustası olan Ekrem İmamoğlu'nun kameralar önünde "musakka şovu" yaptığını, kameraların olmadığı yerlerde, kişi başı 6 bin 395 lira yemek parası ödettiğini anlatan Polat, "İBB Başkanlık makamının temsil ağırlama ve tören giderlerini yüzde 544 artırmak israf değil midir? Böyle bir artış hangi musakka yemeği ile izah edilebilir bilmiyorum ama bu resme baktığımda sayın Başkanın israf ve tasarruf anlayışının özünü 'projeleri durdur, masayı kurdur' felsefesine dayandığını üzüntüyle müşahede ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN ve SPOR AŞ başta olmak üzere 16 bin kişinin iş akitlerinin feshedildiğini belirten Polat, İBB'de fişleme skandalı yaşandığını, İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de çalışanların sol tandanslı sendikalara üye olmaları noktasında baskılar yapıldığını anlattı.

"255 ihaleden 5'i canlı yayınlandı, bu 5 ihaleden 3'ü de iptal edildi"

Ekrem İmamoğlu'nun "Tüm ihaleleri canlı yayınlayacağım" sözünü hatırlatan Polat, göreve geldikleri günden bu yana yapılan yaklaşık 255 ihaleden sadece 5'inin canlı olarak yayınlandığını, bunlardan da 3'ünün de sonradan iptal edildiğini söyledi.

İBB'nin 35 Milyar TL'ye yakın bir borç sarmalına saplandığını dile getiren Polat, "Seçim öncesi 'İBB kendi imkanları ile bütçesini yüzde 50 artıracak' derken şimdi ise tam bir mirasyedi gibi sadece borçlanarak, eldekini satarak para bulmaya odaklanmak tek kelimeyle vizyonsuzluk ve beceriksizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut vadettiğini hatırlatan Polat, 1,5 yılda 30 bin konut yapması gerekirken hiç yapılmadığına dikkati çekti.

İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" yalanına sarıldıklarını anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Oysa gerek İBB AK Parti grubu, gerekse hükümetimiz proje için olan bütün borç taleplerine onay vermiştir. Sosyal yardım paketlerinin tamamını onaylamıştır. Metro ağının devam edebilmesi için yapılan Eurobond ihracına Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı onay vererek İBB'nin 580 milyon dolar tahvil ihraç etmesine müsaade edilmiştir. Bu süreçte sadece ve sadece iki konuda destek verilmemiştir; İBB hizmetleri ile ilgili orantısız zam talepleri ve yeşil alanları imara açma girişimi."

İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana bir proje dahi getirmediğini kaydeden Polat, "Bu kadar açık seçik bir gerçeklik karşısında nasıl olur da AK Parti grubu bizi engelliyor gibi basit bir yalana sığınabilirsiniz? Benzer şekilde hükümetimize sunduğunuz ve reddedilen bir tek projeniz var mıdır? Bilakis CHP'li İBB Başkanı, AK Parti'nin yaptığı ve bitirdiği sadece açılış bekleyen projelerine açılış yapmaktadır." dedi.

İcraatlarının engellendiğini ifade eden Ekrem İmamoğlu'na "Bugüne kadar İBB meclisinden aldığı toplam borçlanma yetkisi 13,5 milyar TL'dir. Bu nasıl engellenme?" diye soran Polat, "Derdi engelleniyor olmak değil, beceriksizliğinizi örtmeye çalışmak olan Ekrem İmamoğlu bu gerçeğin anlaşılmasını engellemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Verilen sözler tutulmadığını, icraat niyeti gösterilmediğini, iş becerisi ortaya konulmadığını belirten Polat, "Bu üç eksiğini kapatmak için ise üç ayrı şey, yani mazeret, şov ve algı ortaya konulmuştur. Ben bir İstanbul milletvekili olarak başarısız ve beceriksiz yönetime, bu yalan ve algı illüzyonlarına karşı, İstanbullu hemşerilerimi gerçekleri görmeye, gerçeklerin arkasında durmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz