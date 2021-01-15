AK Partili Pakize Mutlu Aydemir'den Dursunbey OSB'ye yatırım daveti
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AK Partili Pakize Mutlu Aydemir'den Dursunbey OSB'ye yatırım daveti

15.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:30
AK Partili Pakize Mutlu Aydemir'den Dursunbey OSB'ye yatırım daveti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, iş adamlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 17 milyon lira destek sağlayarak kurulan Dursunbey Organize Sanayi bölgesin yatırım yapmaya davet etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, iş adamlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 17 milyon lira destek sağlayarak kurulan Dursunbey Organize Sanayi bölgesin yatırım yapmaya davet etti.

Aydemir, Dursunbey'e giderek kentteki çalışmaları inceledi.

Dursunbey'in gelişmesine büyük önem verdiklerini bildiren Aydemir, iş adamlarını kentte kurulacak Dursunbey OSB'ye yatırım yapma çağrısında bulundu.

Yatırımcıların önünü açacak her türlü destek için çalıştıklarını anlatan Aydemir, "Tüm yatırımcıları Dursunbey OSB'de yatırım yapmaya davet ediyorum. Organize sanayi bölgemizin kurulmasında desteklerini esirgemeyen, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesinde bulundu.

İlçe teşkilatını ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Aydemir, Kızılay Kan bağışı merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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