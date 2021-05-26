AK Partili Özşavlı, PKK eridikçe HDP'nin de eridiğini söyledi
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AK Partili Özşavlı, PKK eridikçe HDP'nin de eridiğini söyledi

AK Partili Özşavlı, PKK eridikçe HDP'nin de eridiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, muhalefetin son çabasının, HDP'yi kurtarmak olduğunu belirterek, "PKK eridikçe HDP eriyor.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, muhalefetin son çabasının, HDP'yi kurtarmak olduğunu belirterek, "PKK eridikçe HDP eriyor." dedi.

Özşavlı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son günlerde CHP ve İYİ Parti'nin provokatif eylemlere girdiklerini söyledi.

Millet İttifakı'nın, kendi içindeki parçalanmışlığını, uyumsuzluğunu gizlemeye çalıştığını kaydeden Özşavlı, muhalefetin son çabasının, PKK'nın erimesiyle eriyen HDP'yi kurtarmak olduğunu ifade etti.

Özşavlı, "HDP'ye bakanlık verileceği" yönündeki mesajlarla da bu partinin erimesinin önlenmek istendiğini vurgulayarak, "PKK eridikçe HDP eriyor." diye konuştu.

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili, "Bu oyun ilk defa oynanmıyor" değerlendirmesinde bulunan Özşavlı, hedefin, aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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