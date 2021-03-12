AK Partili Özşavlı'dan, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararına tepki Açıklaması
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AK Partili Özşavlı'dan, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararına tepki Açıklaması

12.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:33
AK Partili Özşavlı'dan, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararına tepki Açıklaması

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katilinin salıverilmesinin önünü açan Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesinin kararının siyasi olduğunu söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katilinin salıverilmesinin önünü açan Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesinin kararının siyasi olduğunu söyledi.

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ermeni terörist Hampig Sasunyan tarafından şehit edilen Başkonsolos Kemal Arıkan'ın iki defa suikasta uğradığını belirterek, ilkinin şehit edildiği suikasttan iki yıl önce 6 Ekim 1980'de gerçekleştiğini ifade etti.

Arıkan'ın ilk suikast girişiminden sonra Amerikan makamlarından koruma istediğini, ancak koruma verilmediğini anlatan Özşavlı, Los Angeles Başkonsolosu'nun 28 Ocak 1982 tarihinde şehit edildiğini anımsattı.

Arıkan'ın katili Hampig Sasunyan'ın salıverilmesinin önünü açan Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesinin kararını eleştiren Özşavlı, "Bu sabah aldığımız bu haber, bizi son derece üzmüştür. Amerikan makamlarının bu yanlış uygulamadan döneceklerine inanıyoruz. Bugüne kadar defalarca başvurmasına rağmen Hamping Sasunyan'nın şartlı tahliye talebi hep reddedilmişti. Bugün ne oldu da Los Angeles County Yüksek Mahkemesi şartlı tahliye kararı veriyor ve Kaliforniya Valisi de bunu temyize götürmeyeceğini ifade ediyor? Bize göre bu karar, tamamen siyasi bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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