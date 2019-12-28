AK Partili Özmen'den MHP'li Alıcık'a 'hayırlı olsun' ziyareti
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AK Partili Özmen'den MHP'li Alıcık'a 'hayırlı olsun' ziyareti

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığına atanan Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

28.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:53
AK Partili Özmen'den MHP'li Alıcık'a 'hayırlı olsun' ziyareti

İl Başkanı Ömer Özmen, geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi () Aydın İl Başkanlığına atanan 'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


Geçtiğimiz günlerde MHP Aydın İl Başkanlığına atanan Haluk Alıcık'a tebrik ziyaretleri sürüyor. MHP'li Alıcık'a, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Cumhur ittifakının her iki il başkanı da ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verip istişarelerde bulunarak ziyaretle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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