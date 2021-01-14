AK Partili Özkan'dan, mücadelelerini 500 gündür sürdüren Diyarbakır annelerine destek açıklaması
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AK Partili Özkan'dan, mücadelelerini 500 gündür sürdüren Diyarbakır annelerine destek açıklaması

14.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:24
AK Partili Özkan'dan, mücadelelerini 500 gündür sürdüren Diyarbakır annelerine destek açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 500 gündür haklı mücadelelerini sürdüren Diyarbakır annelerinin terörün ve siyasi uzantılarının kökünü kazıyacağına inandığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 500 gündür haklı mücadelelerini sürdüren Diyarbakır annelerinin terörün ve siyasi uzantılarının kökünü kazıyacağına inandığını belirtti.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde anne Hacire Akar ile başlayan ve bir çığ gibi büyüyen oturma eyleminin 500. gününe girdiğine dikkat çekti.

Bu haklı mücadelenin her zaman yanında olduklarını kaydeden Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere karşı sessizliklerini koruyorlar. Her şeye rağmen, soğuk sıcak demeden, tehditlere boyun eğmeden 500 gündür haklı mücadelelerini sürdüren Diyarbakır annelerimiz inşallah terörün ve onun siyasi uzantılarının kökünü kazıyacak ve bitirecektir. Diyarbakır annelerimizi selamlıyor, her daim bu haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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