AK Partili Özhaseki: "Zor gününde yanında olmayan belediye başkanlarına en güzel cevabı millet sandıkta verecektir" - Haberler
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AK Partili Özhaseki: "Zor gününde yanında olmayan belediye başkanlarına en güzel cevabı millet sandıkta verecektir"

AK Partili Özhaseki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "milletin, zor gününde yanında olmayan belediye başkanlarına en güzel cevabı sandıkta vereceğini" belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "milletin, zor gününde yanında olmayan belediye başkanlarına en güzel cevabı sandıkta vereceğini" belirtti.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çok iyi biliriz sizin halk belediyeciliğinizi. Depremde kayak tatilinde, selde Bodrum'da yat keyfinde, karla mücadele edilirken balıkçıda. Milletimizin derdini dert edinmeyen, zor gününde yanında olmayan belediye başkanlarına en güzel cevabı yine milletimiz sandıkta verecektir."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Medya, Güncel, Haber

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