Ak Partili Özhaseki: "Ne Yavaşı, Şehirler Uçuyor"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "'Yavaş yavaş' diye bir slogan tutturmuşlar. Ne yavaş, yavaşı, şehirler uçuyor artık. Yapacağımız işleri hızlı hızlı yapmalıyız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankaralı Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) üyeleriyle bir araya geldi. ANGİAD üyeleriyle buluşmasında Ankara'da bir kültür yolu inşa edeceğini söyleyen Özhaseki, Ankara Kalesi'nden Atakule'ye uzanan yol üzerinde Ankaralıların bilmediği ne cevherler olduğundan bahsetti. Özhaseki, "Ankara'da Cumhuriyet döneminin en güzel 29 eseri var ama bundan Ankaralı kardeşlerimin haberi yok. Mustafa Kemal Atatürk zamanında projeleri çizilmiş, mimarlara özel olarak hazırlatılmış 29 tane en güzel kamu binasından kimsenin haberi yok. Bunlar Türkiye'nin en güzel kamu binaları. 72 tane müze var. 8 tane tarihi mescit ve hanlar hamamlar var. Ama bunlar turizme kazandırılmadığı için Ankaralının da bundan haberi yok, Ankara'ya gelen turistlerin de. Rastgele göz boyamayla iş yapamaz belediye başkanları. Projelerimizi hayata geçirme olanağı bulduğumuzda Ankara başka bir kent olacak. Ankara, iller arasında başkent olacak. Sıradan bir kent olmak, sadece hükümetin olduğu bir kent olarak kalırsa Ankara yazık olur" ifadelerini kullandı.

"Ankara en ilkel kent mi"

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulunan Özhaseki şunları kaydetti:

"Rakibimin şahsıyla ilgili diyecek hiçbir şeyim yok benim. Allah işlerini rast getirsin. Özel yaşamları beni hiç ilgilendirmez. Ama Ankara için üzüldüğüm bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Anadolu'nun en ücra köşesinde belediye başkanlığına aday olanlar oturup bir kitap hazırlıyor, altına da imzasını atıyorlar. Bu kitapta diyorlar ki; ben 5 sene içerisinde bunları yapacağım inşallah. En ücra köşedeki 3 bin, 5 bin nüfuslu adaylar bunu yapıyorlar. Doğru bir şey bu elbette. Seçmenler, önce projelere bakacak, sonra adaylara bakacak. Bu aday bu işi gerçekleştirebilir mi gerçekleştiremez mi? Seçimlere giderken yarış böyle olmalı. Ankaramıza geldiğimizde ise ben daha şu anda bizim gibi oturup emek vererek kitapçık bastıran bir Allah'ın kulunu görmedim. Ankara en ilkel kent mi, Ankara en geri kent mi? Bu kadar akıllı insanın, üniversitenin, bürokratın olduğu kentte projeler niye yarışmaz hala anlamış değilim. 'Yavaş yavaş' diye bir slogan tutturmuşlar. Ne yavaş, yavaşı? Şehirler uçuyor artık. Yapacağımız işleri hızlı hızlı yapmalıyız."

Özhaseki, doğalgaz temeli attı

Özhaseki, Mamak ilçesi Kutlu Düğün Mahallesi'nde de seçmenlerle buluştu. Burada da bir konuşma yapan Özhaseki, "Siyaset dürüst adam işidir. Çıkıp ne söylüyorsanız yerine getireceksiniz. 5 kere belediyelere aday oldum. Allah'a çok şükür ne söylediysem yerine getirdim. Her dönem sonunda vatandaşıma, şu kağıdı ben bastırdım sizlere de dağıttım mı, dağıttım. Bunları söz verdim mi, verdim. Yapmadığım iş varsa lütfen söyleyin dedim. Elhamdülillah ne söylediysem yerine getirdim. Şimdi de çok sayıda proje açıkladım. Bu projelerin hepsinin de ayağı yere basıyor. Bu projelerde Mamak'ta da ne yapacağımız belli, Sincan'da da, Keçiören'de de. Bunların hepsini yazdık ve bunların hepsini yapmaya gücümüz yeter. Sizler de bize hizmet edin diyorsanız bize destek olun. Sandıktan çıkmadan başkanlık olmuyor, orası da sizin elinizde. Eğer 31 Mart akşamı görev başına gelirsek, o zaman vebal sizden gidiyor. O tarihten sonra vebal bizim omuzlarımızda. Gece gündüz demez çalışırız. Doğalgazımız da Kutlu Düğün Mahallesi'ne hayırlı olur inşallah" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Özhaseki, Kutlu Düğün Mahallesi'ne verilecek doğalgaz hizmeti için kaynak makinesini alarak, temel atma töreninde kaynak yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA