AK Partili Özhaseki'den yeni yıl mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2021 yılının mazlumların, zayıfların ağlamadığı, iyiliklerin hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Özhaseki mesajında, her şeyde olduğu gibi iyilikleri kötülükleri, hayırları şerleri, güzel anıları, üzüntülü dönemleriyle koca bir yılın daha geride kaldığını belirtti.

Dünya insanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla karşı karşıya geldiğini ve herkesin etkilendiğini aktaran Özhaseki, "Bu salgın, şahsım itibariyle beni de 1 ay süresince yordu. Diğer tarafından bakıldığında da Kovid-19 ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti devleti, AK Parti hükümeti belki de dünyada en başarılı mücadeleyi verdi." ifadelerini kullandı.

Salgın süresince sağlık alt yapısıyla sağlık çalışanlarının özverisiyle insanlara en güzel hizmetin ücretsiz verildiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu süreçte dünyada 'yardıma muhtacım' diyen herkese el uzattık. Bu zorluklar yaşanırken ekonominin daralmışlığı karşısında hükümet esnafa, dar gelirliye, işsize, hatta işten çıkarılacak insanlara yardım elini uzattı. Bu konuda müthiş destekler yapıldı. Bir taraftan da ekonomik durağanlık döneminde onlarca yatırım yapıldı. Cumhurbaşkanımız her gün bir açılış yaptı, her gün bir yatırımın temelini attı. Bütün Türkiye de bunları gördü, izledi ve şahit oldu. "

"Teröre karşı müthiş başarı elde edildi"

Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı işlere imza attığını ve terörün baskılandığını kaydeden Özhaseki, şöyle devam etti:

"2020 yılı içerisinde yurt dışında da güzel işler oldu. Terör baskılandı, Suriye tarafında şimdilik, belki geçici de olsa bir barış imkanı oldu. Oradan artık bir tehdit de gelmiyor, Türkiye'nin dağları dahi temizlendi. Teröre karşı müthiş başarı elde edildi. Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında yer aldık. Yıllardır süren Ermeni zulmü bitti. Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber sevindik. Bir taraftan Libya'da başarı elde ettik, mazlumun yanında olduk. Denizlerde doğal gaz ve petrol aramaya devam ediyoruz. Karadeniz'de de güzel haberlerle Türk milleti olarak sevindik. Gelecek yıl rabbim bir daha kötü gün göstermesin. Mazlumlar, zayıflar ağlamasın. İyilikler hep bizim insanımızın üzerinde olsun. Tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. Cenabı Hakk kazalardan, belalardan korusun diye dua ve temennilerde bulunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil