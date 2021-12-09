AK Partili Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceklerini vadeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Bey yine coşup döktürmüş. 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz.' demiş. Demesine demiş ama Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ belediyelerinin CHP'de olduğunu galiba unutmuş." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Sizin kurusıkı atmalarınıza milletimizin karnı tok. Kemal Bey, iyice rezil oluyorsunuz. Kendisine asla görev vermeyecek olan Şanlıurfa'da bol keseden atmak kolay. Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin. Haydi, görelim seni."

Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava verecekleri vaadinde bulunmuştu.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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