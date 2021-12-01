AK Parti'li Özhaseki'den, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü grup toplantısında kendisiyle ilgili kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Özhaseki, açıklamasında, 27 Kasım'daki AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamanın, bazı yayın organlarınca yanlış servis edildiğini ve bu medya kuruluşlarının düzeltme yayımlamasına rağmen, Akşener'in, bugünkü grup toplantısında kendisini hedef aldığını belirtti.

Akşener'in, "Milletimize engin sevgisiyle bildiğimiz bir AK Parti yöneticisi, 'Bizden önce dağlarda aç yaşayan insanlar vardı' diyor" ifadesini kullandığını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş. Günler öncesinde ajansların yanlış geçtiği ve hemen sonrasında hatasını kabul edip düzelttiği bir haberi gündeme getirmeniz, sizin için bir utanç vesilesidir. Bu durum, siyasi ahlaktan ne kadar yoksun olduğunuzun en açık göstergesidir. Dağda yaşayanlar, sizin ve içinde bulunduğunuz Millet İttifakı'nın siyasi ortağıdır. Siz onlardan destek alır, ancak onlara kol kanat gerersiniz."

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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