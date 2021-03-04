AK Partili Özdemir: "Erbakan'ın yaşadığı sıkıntıların ana sebebi, CHP zihniyetinin o döneme egemen olmasıydı"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, "Necmettin Erbakan geçmişte bu ülkede çok sıkıntılar yaşadı. Bu yaşadığı sıkıntıların ana sebebi de CHP zihniyetinin o döneme egemen olmasıydı." dedi.

Özdemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, vefatının 10. yılında Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet diledi.

Erbakan'ın ölüm yılı anma programlarına değinen Özdemir, "CHP Genel Başkanı da diğer muhalefet partileri de Necmettin Erbakan'ın geçmişte yaşadığı sıkıntıları sanki hiç yaşamamış gibi; ülkemizle ilgili ideallerinin, ülkemizin daha da büyümesi, insanlarımızın daha refah içinde yaşaması için yaptığı çalışmaların, siyaset yapma biçiminin, topluma bakışının çok kıymetli olduğuna dair çok güzel söylemlerde bulundular ama bu söylemleri eylemlere dönüştü mü? Tabi bunu hiçbir zaman göremedik." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP grup başkanvekillerinin ne sosyal medya hesaplarında ne de resmi sayfalarında Erbakan'ı andıklarına dair bir şey görmediklerini ifade eden Özdemir, "Necmettin Erbakan geçmişte bu ülkede çok sıkıntılar yaşadı. Bu yaşadığı sıkıntıların ana sebebi de CHP zihniyetinin o döneme egemen olmasıydı. Ama şimdi bakıyorum samimi de olsalar samimiyetsiz de olsalar bir Necmettin Erbakan hayranlığı üzerinde gidiyorlar fakat şu bir gerçek; Erbakan Hocamızın o gün kafasındaki bu ülkeyle ilgili ideallerin hepsini gerçekleştiren kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hiçbir şekilde takdir etmediğini belirten Özdemir, "Yapılan bütün işlerin olumlu taraflarını bir kenara bırakıp hep kusur taraflarını görmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızı da 20 yıl sonra 'Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için çok iyi şeyler yaptı.' diye anlatmasınlar. Hakkını teslim edeceklerse bugün teslim etsinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu