AK Partili Ömer Çelik: "Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Partili Ömer Çelik: "Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem yangın ateşleriyle hem de fitne ateşiyle mücadele ettiklerini kaydederek, "Hem yangınlar hem de fitne ateşiyle mücadele edeceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem yangın ateşleriyle hem de fitne ateşiyle mücadele ettiklerini kaydederek, "Hem yangınlar hem de fitne ateşiyle mücadele edeceğiz. Bu ormanlar yandıktan sonra yapılaşmaya açılacakmış gibi ifadeler var. Bunların hepsi yalan. Ne için yapılıyor bu mücadele, insanımızın canını korumak için yapılıyor. Yeşil vatanı korumak için yapılıyor" dedi.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik mücadele sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken bölgeye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban ve yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, "Bu köyümüzün etrafında bugün öğleden sonra bir yangın başladı. Yangının başlamasından birkaç dakika sonra bu kahraman orman teşkilatı yangına müdahale etmeye başladı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Orman teşkilatındaki görevli arkadaşları Kozan'da, Aladağ'da ve Osmaniye'de gördüm. İçlerinde hiç uyumayanlar var ve bugün de buradalar. Biz bu arkadaşların hakkını ödeyemeyiz. Bölge müdüründen şube müdürüne hangisine teşekkür etsem 'Biz vazifemizi yapıyoruz' diyorlar. Alevlerin içerisinde kahramanca mücadele veriyorlar. Ağaçların canına, insanın canına, hayvanların canına, yeşil vatanın canına bir zarar gelmesin diye canla başla mücadele veriyorlar" diye konuştu.

"HEPİMİZ MİLLETİN EMRİNDEYİZ"

Yangın bölgelerinde ekiplerin canla başla mücadele ettiğini, yalan haberlerin ise ekiplerin moralini bozduğunu aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Bu orman yangınlarını söndürme teknik kapasite, bilgi ve beceri gerektiren bir iş. Biz de onlara engel olmamak için yangın söndükten sonra geliyoruz ve destek vermeye çalışıyoruz. Bütün ekipler canla başla çalışıyor. Devlet milletin devleti, devlet vatandaşının yanında. Kimseye bir zarar gelmemesi için herkes vazife başında. Türkiye'nin her yerinde yangınları izliyoruz. Kulağımız her yerde. Kozan'da, Aladağ'da, Osmaniye'de ve Mersin'de yangınlarımız çıktı. Çok sayıda yalan haber yayılıyor. Gerek orman teşkilatının yangınlara kapasite gücüyle ilgili, onların mücadelesiyle ilgili. Burada bu mücadeleyi verirken siyasi parti falan yok. Hepimiz milletin emrindeyiz. Ne kadar imkan varsa buraya seferber ediliyor. Bu yalan haberleri yaymak, hele de bu yalan haberleri bazı siyasilerin yayması son derece ayıp oluyor ve bu kahramanca mücadele veren arkadaşlarımızın moralini bozuyor."

"YAPILAŞMA İFADELERİ YALAN"

Yangınlardan sonra yanan bölgelerin yapılaşmaya açılacağı iddiaları hakkında da konuşan Ömer Çelik, "Bu ormanlar yandıktan sonra yapılaşmaya açılacakmış gibi ifadeler var. Bunların hepsi yalan. Ne için yapılıyor bu mücadele, insanımızın canını korumak için yapılıyor. Yeşil vatanı korumak için yapılıyor. Şu anda bir yandan bu arkadaşlarımız yangın ateşiyle mücadele ederken, bir yandan fitne ateşiyle mücadele ediyoruz. Bu yalan haberlerle fitne yayılması, insanımızın arasına nifak sokulması. Elde istihbarat yokken bazı grupların hedef gösterilmesi bu fitne ateşine odun taşımaktır. Yangın ateşini söndürmek için canlarını riske atan bu arkadaşlarımızın bu yaptıkları mücadeleye zarar vermekten başka bir şey olmaz. Çok sayıda arkadaşımız, farklı gruplardan, farklı partilerden arkadaşlarımız yangınlarla mücadele ediyor. Zaman zaman birileri çıkıyor ve genel başkan sıfatı da olsa bu yalanı söylüyor. Bunu yapmamak lazım. Burada canla başla mücadele veriliyor. Bütün bu arazide arkadaşlarımızın en büyük mutlulukları şuradaki evi kurtardıkları için mutlu oluyorlar. Helikopterler halen havada soğutma çalışmalarına mücadele veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"YEŞİL VATANA ZARAR GELİNCE KAHROLUYORUZ"

Yeşil vatanın korunması için mücadelelerinin sürdüğünü aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar günlerdir uyumadılar. Her seferinde geliyoruz birkaç dakika içerisinde yangına müdahale ediyorlar. Bu arkadaşların mücadelesi sürerken fitne ateşi çıkartmak olmuyor. Bu köylerde bir kişiye zarar gelse kahroluyoruz. Yeşil vatana zarar gelince de kahroluyoruz. Yeşil vatan yeşil olarak kalsın, buraların inşaata açılması asla söz konusu değil. Yapılan mücadele hem insanımızın hem de diğer canların hayatını korumak için verilen mücadele. Aynı şekilde yangının geniş alanlara yayıldığı bölgelerde arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ederken, bütün kurumlar da vatandaşların yanında oluyor. Hepimizin yapması gereken şey bu mücadeleye destek vermektir."

Çelik, hem yangınlar hem de fitne ateşiyle mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

AK Partili Ömer Çelik: 'Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan'
AK Partili Ömer Çelik: 'Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan'
AK Partili Ömer Çelik: 'Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan'
AK Partili Ömer Çelik: 'Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan'
AK Partili Ömer Çelik: 'Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan'
AK Partili Ömer Çelik: 'Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
ÇÖKERTME SAHİLİNİN SON HALİ YÜREK BURKTU
ÇÖKERTME SAHİLİNİN SON HALİ YÜREK BURKTU
Emniyet'ten vatandaşın ihtiyacına jet hızıyla cevap! 5 bin kişi kapasiteli mutfak tırı kuruldu
Emniyet'ten vatandaşın ihtiyacına jet hızıyla cevap! 5 bin kişi kapasiteli mutfak tırı kuruldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Demet Akalın Diana Spencer
Spor Eda Erdem Can Bartu Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Partili Ömer Çelik: "Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 21:02:17. #1.14#

title