AK Partili Ömer Çelik ve Hamza Dağ, Kocaeli'de İHA muhabirine yapılan saldırıyı kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kocaeli'de İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kocaeli'de İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan barbarca saldırıyı kınıyoruz. Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağ da sosyal medya hesabından, "Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla görev yaptığı sırada saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya şifalar diliyorum. Hiçbir açıklaması olmayan bu saldırıyı kınıyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz