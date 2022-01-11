AK Partili Ödünç: "Mesleki eğitimle 'Aradığım elemanı bulamıyorum' yakınması tarihe karışacaktır"

BURSA (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, mesleki eğitim ve özel sektör arasında kurulan güçlü bağ sayesinde artık "Aradığım elemanı bulamıyorum" yakınmasının tarihe karışacağını söyledi.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin kültür ve medeniyet değerlerinden kopmadan hak ettiği konuma gelmesi için büyük gayretler gösterildiğini belirtti.

Ülkenin kalkınması adına son 20 yılda her alanda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini ifade eden Ödünç, özellikle 2002 yılında bütçeden eğitime ayrılan 7,5 milyar liralık payın bugün 274 milyar 384 milyon seviyesine çıkarıldığını dile getirdi.

Bütçede "Aslan payı"nın eğitime ayrıldığının altını çizen Ödünç, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübeleri uluslararası alana taşımak adına yeni projeleri hayata geçiriyor. Bu amaçla uluslararası mesleki ve teknik anadolu liselerini açıyoruz. Bu okullarda hem kendi evlatlarımıza yeni ufuklar kazandıracak hem de gönül coğrafyamızdan gelecek gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız.

Attığımız bu adımlar, bir yandan mesleki eğitim merkezlerimizin cazibesini artıracak, değer taraftan ülkemizde genç işsizlik oranlarının düşürülmesinde önemli rol oynanacaktır. Mesleki eğitim ve özel sektör arasında kurulan bu güçlü bağ sayesinde artık 'Aradığım elemanı bulamıyorum' yakınması da tarihe karışacaktır."

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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