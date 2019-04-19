Ak Partili Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın Ölümüyle İlgili Meclis Araştırması İstedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebinde bulundu.
Nurettin Canikli ile AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergede, dünyada ve Türkiye'de çocuk ölümlerinin toplum vicdanında derin yaralar açtığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com