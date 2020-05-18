AK Partili Mustafa Savaş'ın 19 Mayıs mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Partili Mustafa Savaş'ın 19 Mayıs mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Partili Mustafa Savaş'ın 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:01

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Savaş, mesajında; "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bir milletin istiklal ve istikbali için başlattığı kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olmuştur. Bağımsızlık mücadelesinde birlikte ve beraberlik içinde kenetlenen aziz milletimiz, hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimizin her bir ferdinin canı pahasına verdiği bu mücadeleyle bir kahramanlık destanı yazılmış, tarihte benzerine rastlanmamış bir dirilişin de sembolü olmuştur. İstiklal ve istikbal mücadelesinin ilk adımının atıldığı bu önemli tarihin gençliğe ithaf edilmesi, yarınları inşa edecek olan gençlerimize ne denli değer verildiğinin de önemli bir göstergesidir.

19 Mayıs 1919'daki aynı ruh ve azimle, bugün de ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletini seven, bayrağına sahip çıkan, vatanını koruyan gençlerimiz bu mücadelemizde en büyük dayanağımızdır. Ecdadımızdan aldığımız bu kutlu emaneti, daha ileriye taşıyacak olanlar gençlerimizdir. İhtiyacımız olan inancı, azmi ve cesareti gençlerimizde görmek bizleri daha kıymetli bir sorumluluğun altına sokmaktadır. Bu inançla, daha müreffeh bir Türkiye hedefimize doğru hep birlikte yürüyoruz. İdeallerinden ödün vermeden, cumhuriyetin ve demokrasinin emanetçisi olan gençlerimize güvenimiz ve inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Haber
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi Haber
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Haber
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Sinem Kobal Ersin Korkut Burcu Esmersoy
Spor Caner Erkin Lionel Messi Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: AK Partili Mustafa Savaş'ın 19 Mayıs mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 13:01:53. #1.15#
title