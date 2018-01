AK Partili Miroğlu'ndan Avrupa Konseyine eleştiri

AKPM'de konuşan AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu: "Ortadoğu'da huzur olmazsa Avrupa'da da olmaz"

"Türkiye'yi suçlayacağınıza bilgilerinizi tazeleyin"

MARDİN - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı üzerinden Avrupa Konseyini eleştirdi. Miroğlu, "Avrupa Konseyi, dönüp dönüp Türkiye'ye fatura kesip suçlayacağına, şu gerçeğin farkına varmalıdır artık, Şam, Bağdat ve Diyarbakır'da istikrar ve huzur olmazsa ve ayrıca Suriye, Türkiye'nin üniter birliği olmazsa Avrupa'da da huzur ve istikrar olmaz" dedi.

Strazburg'da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi "Türkiye'nin Suriye'de askeri müdahalesi" konulu genel görüşme oturumu düzenlendi. Burada konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, YPG uyarısında bulundu. Miroğlu, dünya kamuoyunun karşı karşıya kaldığı algı operasyonları hakkında gösterimde olan filmlerden örnekler vererek, şunları söyledi:

"Bugünlerde sinemalarda gösterilen 'The Post' veya bir diğer adıyla, 'Pentagon Papers' filmi, dünyamızın nasıl da muazzam algı operasyonlarıyla karşı karşıya kaldığını anlatıyor. Algı derken, bilginin tahrif edilmesi, halkın doğru bilgi alma hakkının engellenmesi, bunun için medyanın nasıl kullanıldığı, kullanılmaya mecbur edildiği ve bütün bu süreçlerde başta Irak'a operasyon olmak üzere Ortadoğu'ya yapılan müdahaleleri, bu müdahaleler sırasında devlet dışı terör organizasyonlarını kullanarak yeni yeni vekalet savaşlarının nasıl başlatıldığını kastediyorum."

Avrupa'nın demokratik kurum ve değerleriyle, küresel çaptaki bu algı operasyonlarının hedefinde olduğunu kaydeden Miroğlu, "Burada yapılan konuşmalardan anlıyorum ki, konsey üyesi parlamenterlerin, Kürt meselesi ve Ortadoğu söz konusu olduğunda bilgilerini gerçekten güncellemeleri gerekiyor. Avrupa Konseyi, dönüp dönüp Türkiye'ye fatura kesip suçlayacağına, şu gerçeğin farkına varmalıdır artık, önümüzdeki on yıllarda, kısacası bu yüzyıl içinde, Şam, Bağdat ve Diyarbakır'da istikrar ve huzur olmazsa ve ayrıca Irak, Suriye ve Türkiye'nin üniter birliği olmazsa Avrupa'da da huzur ve istikrar olmaz" dedi.

"ABD hangi hakla İran'a karşı Kürtleri savaştırıyor?"

Miroğlu, Ortadoğu'da huzur ve istikrarın sağlanmasının dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna işaret ederek, "Peki huzur ve istikrarı terör örgütlerine silah vererek, bu örgütlerden ordular kurarak mı inşa edeceğiz? ABD Atlantik'in ötesinden geliyor, Suriye'de devlet dışı bir ordulaşma oluşturuyor sonra da sorulduğunda, 'Ben bu gücü İran'a karşı kullanacağım' diyor. Hangi hakla İran'a karşı Kürtleri savaştırıyor" diye konuştu.

NATO üyesi ve Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için de çaba gösterdiğini ifade eden Miroğlu, "Maalesef bugün YPG olarak inşa edilen bu askeri yapılanmayı kontrol ve idare eden PKK'dır. Her iki örgütün saflarında olan militanlar, mobilize haldeler ve Türkiye'ye karşı terör saldırılarına devam etmektedirler. Afrin'de hendek kazıp, Arap, Kürt Afrin halkını canlı kalkan olarak kullanmak isteyen YPG ile Diyarbakır'da, Mardin ve Şırnak'ta dokuz ilçe ve şehir merkezini iki yıl önce adeta işgal edip sivil halka en büyük zararı veren PKK, şimdi de Afrin'de aynı stratejiyi beraber uygulamaya çalışıyor. Birileri eğer yıllar önce, IRA veya ETA terör örgütlerinin militanlarını bir araya getirip Avrupa'nın ortasında, bir IRA ordusu veya bir ETA ordusu kursaydı, acaba konseyin, İspanya, Fransa ve İngiltere'nin tavrı ne olurdu?" şeklinde konuştu.

"Harekat Suriye'nin huzuru için yapılıyor"

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatın Suriye'ye ve Suriye halklarına karşı yapmadığına dikkati çeken Miroğlu, "Türkiye bu operasyonu kendi hükümranlık haklarını bir terör örgütüne karşı korumak ve bölgede istikrar ile huzuru egemen kılmak için yapıyor."