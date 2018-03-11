Ak Partili Miroğlu Kitabını İmzaladı

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Kürtlerin talepleri ile terör örgütü PKK'nın çıkarlarının birbirleriyle örtüşmediğini belirterek, Kürtlerin PKK'nın lejyoner bir örgüt olarak ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini düşündüklerini ifade etti. Miroğlu, TBMM'deki HDP'li vekillerin içinde bulunduğu durumunun da trajik olduğuna dikkat çekerek, "Halka bu kadar kötü tecrübeden sonra ne söyleyeceklerini bilemez haldeler" dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, TÜRVA İl Teşkilatı binasında, yeni çıkan kitabı için düzenlenen imza gününe katıldı. Miroğlu, burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Afrin'deki terör unsurlarına yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın bölge ve Türkiye'nin geleceğine son derece etki eden bir hamle olduğuna dikkat çeken Miroğlu, 1916-1917'de bu topraklı terk eden devletin şimdi son derece farklı bir anlayış ve hamlelerle geri döndüğünü vurguladı. Afrin meselesinin sadece askeri bir harekat olarak görülemeyeceğine işaret eden Miroğlu, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin Ortadoğu'da gelişen yeni rolü ve misyonunu önemli oranda belirleyecek bir hamle. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, Afrin'i terör guruplarından temizleyip, halklara teslim edeceğiz. Türkiye'nin amacı yabancıların himayesinde ve kontrolünde olacak bir devlet oluşumu engellemektir" dedi.

"ABD desteğinin geleceği yok"

Terör örgütü PYD'nin Kandil'den yönetildiğini bildiklerini anlatan Miroğlu, "PYD'nin harekat tarzını Kandil belirliyor. NATO üyesi bir ülkenin ABD gibi bir devletin, bu örgüte desteğine tanık oluyoruz. Bu destek var, tanık oluyoruz ama bu desteğin bir geleceği yok" diye konuştu.

"PKK ile Kürtlerin talepleri uyuşmuyor"

Türkiye'deki Kürtlerin doğal talepleri ile PKK'nın Ortadoğu'daki talep ve çıkarlarının örtüşmediğini dile getiren Miroğlu, "Ortadoğu'daki Kürtler ile PKK'nın çıkarları da örtüşmüyor. Kürtler, PKK'nın lejyoner bir örgüt olarak ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini düşünüyorlar. Bu nedenle, geçmişte yaşanan Kobani olayı ile bu operasyon çok farklı. KDP Barzani liderliğinde Kobani'ye çok fazla yardım yapıldı. Bu olayda Kürtlerin talebi Kobani'nin DEAŞ'ın eline geçmemesiydi. Ama bunu Afrin olayında yaşamıyoruz. Diasporada yaşayan bir takım insanları saymazsak ne Kuzey Irak'ta ne İran'da ne Türkiye'de Afrin operasyonu Kürt meselesi gibi görülmüyor. Türkiye Cumhuriyetine karşı terör yoluyla mücadele eden bir örgütün o bölgede tasfiye edilmesidir bu operasyon. O bölgede etkisinin kırılmasıdır. İlerleyen süreçte bu olayın ilişkilerimize zarar vereceğini düşünmüyorum" ifadelerinde bulundu.

"HDP'lilerin içinde bulunduğu durum trajiktir"

Terör örgütünün, HDP'nin bu konjonktürde siyaset yapmasını engellediğine dikkat çeken Miroğlu, şunları kaydetti:

"TBMM'deki HDP'li milletvekili arkadaşlarımızın içinde bulunduğu durum gerçekten trajiktir. Çünkü siyaset yapamaz hale gelmişlerdir. Türkiye'de demokrasiye ve siyasete katkı yapma imkanları bu örgüt tarafından yani PKK tarafından ellerinden alınmıştır. Bunu bölgede de görüyoruz zaten. Halka bu kadar kötü tecrübeden sonra ne söyleyeceklerini bilemez haldeler. HDP'de, sol grupların kontrolünde Türkiye'ye bakışta çeşitli çatışmalar oldu. Bir kongre yaşadılar, o kongrede tamamen çeşitli sol grupların kontrolünde geçti. Vitrine baktığınız zaman Ahmet Türk, Leyla Zana, Sırrı Sakık gibi bu meselede bir misyonu olan hiçbir aktörün vitrinde yer almadığını görüyoruz. PKK umudunu bu sol gruplar üzerinden yürüteceği mücadeleye bağlamış gibi. Hiç sonuç vermeyecek çaba bu." - MARDİN