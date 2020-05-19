AK Partili milletvekillerinden, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Demir, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve aziz milletin mücadelesiyle yeni devletin temellerinin atıldığı son derece önemli bir gün olduğunu belirtti.

Milletin egemenliğine kast eden yabancı güçlerin, fiilen emellerini gerçekleştirmek için kapsamlı bir ortaklıkla medeniyet kisvesi altında ülkeyi işgalden kaçınmadıklarını hatırlatan Demir, mesajını şöyle sürdürdü:

"Ancak hiç beklemedikleri bir anda milletimizin azim ve kararlılığı şerefli geleceğimizi hazırladı. Destansı bir mücadeleyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun'dan Bandırma vapuruyla yakılan direniş ateşi kısa sürede tüm Anadolu topraklarına yayıldı."

Atatürk'ün yeni Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği gençlerin, yakın gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi kadrolarda yer alacağına işaret eden Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim 1923'te yeni devletimiz kuruldu ve Büyük Önder tarafından siz kıymetli gençlerimize emanet edildi. Bu değerli emaneti yaşatmak, korumak ve kollamak siz gençlerimizin ilk sorumluğu, görevidir. Bu nedenle ülkemizin milli ve manevi değerlerini doğru kaynaklardan öğrenerek, üzerinize düşen sorumluluğu etkili biçimde yerine getirmeniz beklenmektedir. Sizler, yakın gelecekte bizlerin bulunduğu konumlarda olacak, ülke yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Atalarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin ve sizleri yetiştirenlerin güvenlerine layık olacağınıza mutlak bir inanç duyuyorum."

"Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesi ilelebet yanmaya devam edecek"

Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise 19 Mayıs 1919'da yakılan kurtuluş meşalesinin kadim Türk tarihinin en önemli sayfalarından birisi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı kurtuluş meşgalesinin Türk Milleti'nin yeniden dirilişi ve bu dirilişi hazmedemeyenlerin yenilişi ile sonuçlandığını vurgulayan Gökcan, mesajında şunları kaydetti:

"1900'lerin başında olduğu gibi bugün de ülkemize ve milletimize karşı düşmanca tutumlar devam etmektedir.

FETÖ terör örgütü başta olmak üzere içeriden ve dışarıdan gelen tüm saldırılara Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde karşı durduk ve karşı durmaya da devam edeceğiz.

Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesi ilelebet yanmaya, Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar payidar kalmaya devam edecektir. Ülkenin içinde bulunduğu durumun bir kader olmadığını düşünen ve "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına" inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkışıyla tüm ülkeyi aydınlatan bir hareketi başlatmıştır.

Atatürk'ün, bağımsızlık ışığını yaktığı 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmesi, 19 Mayıs'ın şanlı tarihimizdeki yerini ve önemini yansıtmaktadır. "

Kaynak: AA