Ak Partili Milletvekili Dinç'ten Yüksekova'ya Ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve partililerle birlikte ilk olarak Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Beşaltı köyünde Aslan ailesine taziye ziyaretinde bulunan Dinç, ardından AK Parti Yüksekova İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Burada ilçenin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Dinç, daha sonra ilçeden ayrıldı. - HAKKARİ