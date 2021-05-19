AK Partili Mehmet Özhaseki'den Meral Akşener'e tepki
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AK Partili Mehmet Özhaseki'den Meral Akşener'e tepki

AK Partili Mehmet Özhaseki'den Meral Akşener'e tepki
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, ulusal bir kanalda konuşan Özhaseki, Recep Tayyip Erdoğan'ın hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı döneminde dünyadaki mazlumların sözcülüğünü yapan tek lider olduğunu belirtti.

Dünyadaki Müslüman toplum tarafından Recep Tayyip Erdoğan'ın lider kabul edildiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Böyle bir dünya liderine, Netanyahu benzetmesi yapmak akıl dışıdır. Meral Hanım'ın bunu bilinçli yaptığı kanaatindeyim. Bir siyasi lider olarak grup toplantısında, iktidara veya karşı siyasi partilere eleştiri getirmesi çok normalken bugün özellikle bir çıkış yaparak hem de haddi aştığını bilerek, benzetmenin yakışıksız olduğunun farkında olarak, bir çocuk katiline, teröriste Sayın Cumhurbaşkanımızı benzetmek akıl ve mantık dışı bir iş. İYİ Parti bir sıkışmışlık, bir daralmışlık yaşıyor. İçinde bulundukları ittifaklarından utanç taşıyorlar. Milliyetçi bir kökenden geldiklerini söyleyerek Türkiye sevdasıyla ortaya çıktıklarını ifade ediyorlar fakat beraber bulundukları torba içerisinde HDP'yi bir türlü izah edemiyorlar. Onların sıkışmışlıkları CHP ile HDP'nin çok içli dışlı olması, bunların da aynı potada erimiş olması. O, onların utanç vesilesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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AK Partili Mehmet Özhaseki'den Meral Akşener'e tepki - Haberler
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