Ak Partili Meclis Üyesinin "Yüz Yıllık Vesayet Geride Kaldı" Paylaşımı, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor" sözleri tepkilere neden oldu.

"İNGİLİZ SÖMÜRGECİLERİNİN KURDUĞU 100 YILLIK VESAYET GEÇMİŞİ GERİDE KALDI"

Bolu İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri ve AK Parti Bolu Belediye Meclisi Üyesi Tahsin Akduman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun" yazdı.

PAYLAŞIMI TEPKİYE NEDEN OLDU

Akduman'ın paylaşımına sosyal medyadaki arkadaşları ve paylaşımını haber yapan birçok yerel gazete tepki gösterdi.

Tahsin Akduman'ın ilgili paylaşımı şöyle: