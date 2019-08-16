AK Partili Meclis üyesinden mecliste Kazdağları yorumu Açıklaması

16.08.2019 14:46

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı oturumunda Kazdağları'nda altın arama faaliyetleri tartışıldı. Meclisteki CHP, İYİ Parti ve Demokrat Partili üyeler Kazdağları'nda altın arama faaliyetlerinin çevreye ve doğaya büyük zarar vermesi sebebiyle kapatılmasını istedi. AK Partili Meclis Üyesi Av. Mehmet Birol Şahin ise, Kazdağları'ndaki en büyük tehlikenin imara açılma olduğunu ifade etti.

Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, Kazdağları'na madencilik faaliyetlerinden daha fazla imar ve kamp alanlarının zarar verdiğini ileri sürdü. Özellikle CHP'li belediyelerin Kazdağları'nda imar izni verdiğini iddia eden Mehmet Birol Şahin, Kazdağları'ndaki yapılaşmanın tehlikeli boyutlara ulaştığını açıkladı. Şahin'in açıklamalarına muhalefet partileri tepki gösterdi.

Şahin yaptığı konuşmada, "Kazdağları'nda maden işletmelerinin terk ettiği veya madencilik faaliyetlerinin sona erdiği yerlerde yeniden doğaya kazandırılmasıyla ilgili hassasiyetimizin olması lazım. Kazdağları'nda altın aramayı konuşalım bunda itirazımız yok. Ama bizim konuşmamız ve çözüm getirmemiz gereken iki husus var. Bizim görevimiz olması gereken iki husus var. Bizim Büyükşehir Belediye Meclisinde ve ilçe meclislerinin görevi olması gereken iki konu var. Kazdağları için asıl tehlike ne buna bakmak lazım. Kazdağları için iki tane çok önemli tehlike var. Bunlardan birincisi bölgede kamp yapan insanların oluşturdukları çevre kirliliği ve endemik bitkilere verdikleri zarar. Kazdağları'na gelerek kamp yapanlar istedikleri bölgeyi kullanarak Kazdağları'na özgü endemik bitkilerin yok olmasına neden olabiliyorlar. Kazdağları'nda özellikle kamp yapmak isteyenler için özel alanların ilçe belediye meclisleri tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Kazdağları için ikinci ve asıl büyük tehlike ise bölgedeki yapılaşmadır. İlçe belediyelerinin geçmişte verdikleri imar izinleri Kazdağları'nda geriye dönüşü mümkün olmayan bir yapılaşmaya neden olmaktadır. Kazdağlarının eteklerini beton yığınına çeviren herkesin bunda sorumluluğu vardır. Kazdağları'nda altınla ilgili maden şirketlerinin istilasına hayır. Ancak kusura bakmayın Kazdağlarının en büyük sorunu kontrolsüz yapılaşmadır. Oradaki belediyelerin meclislerinin geçmişte yaptığı imar uygulamaları kontrolsüz yapılaşmaya neden olmuştur" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA