AK Partili meclis üyeleri grup toplantısını yaptı

04.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:56

Adıyaman İl Genel Meclis Şubat ayı grup toplantısı AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında gerçekleşti.



İl Özel İdare Genel Sekreterliği binasında gerçekleşen grup toplantısına İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hicri Alkan ve AK Parti il genel meclis üyeleri katıldı.



Konuşmasının başında Suriye rejimi unsurlarınca İdlib'de ki gözlem noktalarına gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerlere de rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileyen Başkan Dağtekin "İdlib'de şehit olan askerlerimizin acısını derin bir şekilde hissederken, içinde bulunduğumuz coğrafyanın gerçeklerini ve bu zor süreçleri çok iyi değerlendirmek durumundayız. Suriye'de nihai çözüm bulunana kadar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Suriye'nin bu bölgelerindeki varlığımızı en güçlü şekilde sonuna kadar sürdüreceğiz. Şehitlerimize tekrardan Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



İl Genel Meclisi'nin gündemindeki konulara da değinen Başkan Dağtekin, yaptıkları bir anket çalışmasında vatandaşların memnuniyet oranının oldukça yüksek olduğunu belirterek " Öncelikle birbirimizin yükünü hafifletmek için büyük gayret göstermemiz gerekiyor. İl Genel Meclis Üyelerimizin saha çalışmalarında ortaya koyduğu performans, yaptığımız kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Allah'a hamd olsun, demek ki bir gayret ortaya konursa bunun da halkımızda hemen bir karşılığı olabiliyor. Marifet iltifata tabidir. Yani güzel işler ortaya konduğunda teşekkür etmeyi, hakkı teslim etmeyi bileceğiz. Bu vesile ile başta İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan olmak üzere tüm İl Genel Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Ankara'da, genişletilmiş il başkanları toplantısına ilişkin bilgilendirme de yapan Başkan Dağtekin "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında tüm dünyaya seslendi. Hele hele Kudüs konusunu dile getirdiğinde tüm İslam alemine yani 1 milyar 700 milyon nüfuslu Ümmeti Muhammed'e seslendi. Aslında biz bir dünya lideri, mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarken aynı zamanda mazlum coğrafyanın, İslam ümmetinin tamamına sahip çıkıyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin bütün yükü, Cumhurbaşkanının omuzlarında. Bu yükü hafifletmeyenler hem bu dünyada hem ahirette hesabını veremezler. Dolayısıyla başımız dik, gözümüz pek, tüm eksiklikleri görüp 'bunları ben düzeltebilirim' iradesini ortaya koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



Açıklamanın ardından grup toplantısının basına kapalı bölüme geçildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA