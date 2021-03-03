AK Partili Maviş: "(HDP'ye) Gerici ve yobaz, sadece totaliter ideolojilere inanan ancak sizin gibi kafalar olabilir"
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AK Partili Maviş: "(HDP'ye) Gerici ve yobaz, sadece totaliter ideolojilere inanan ancak sizin gibi kafalar olabilir"

03.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:52

TBMM Genel Kurulu AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşması TBMM - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, HDP milletvekiline meclis kürsüsünden cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşması

TBMM - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, HDP milletvekiline meclis kürsüsünden cevap verdi.

AK Partili Maviş: '(HDP'ye) Gerici ve yobaz, sadece totaliter ideolojilere inanan ancak sizin gibi kafalar olabilir'
AK Partili Maviş: '(HDP'ye) Gerici ve yobaz, sadece totaliter ideolojilere inanan ancak sizin gibi kafalar olabilir'
AK Partili Maviş: '(HDP'ye) Gerici ve yobaz, sadece totaliter ideolojilere inanan ancak sizin gibi kafalar olabilir'
AK Partili Maviş: '(HDP'ye) Gerici ve yobaz, sadece totaliter ideolojilere inanan ancak sizin gibi kafalar olabilir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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