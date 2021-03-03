AK Partili Maviş: "(HDP'ye) Gerici ve yobaz, sadece totaliter ideolojilere inanan ancak sizin gibi kafalar olabilir"
03.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:52
TBMM Genel Kurulu AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşması TBMM - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, HDP milletvekiline meclis kürsüsünden cevap verdi.
TBMM Genel Kurulu
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşması
TBMM - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, HDP milletvekiline meclis kürsüsünden cevap verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı