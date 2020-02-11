AK Partili Mahir Ünal: "12 Şubat ruhu 15 Temmuz ruhunun kardeşidir"

11.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:40

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 12 Şubat ruhunun 15 Temmuz ruhunun kardeşi olduğunu belirterek, "Sütçü İmamlar ve Ömer Halis Demirler olduğu sürece, 12 Şubat ruhu yaşadığı sürece, 15 Temmuz ruhu yaşayacak ve Allah'ın izniyle milletimiz, devletimiz ebedi olarak zeval görmeyecektir." dedi.

Ünal, beraberinde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen programın yapılacağı Merkez Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu toprakların dünyanın kalbi ve merkezi olduğunu söyledi.

"100 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı şekilde düşman işgaliyle mücadele ediyoruz." diyen Ünal, bölgede insanların katledilmemesi, evlerinden olmaması için mücadele verdiklerini vurguladı.

Ünal, İdlib'de yaşanan gelişmelere değinerek, şöyle konuştu:

"Uluslararası anlaşmaların gereği olarak, Birleşmiş Milletlerin arabulucuğuluyla Soçi ve İdlib mutabakatıyla, orada bir çatışmasızlık bölgesi oluşturmak, orada bulunan iki milyon insanın terör örgütlerine yem olmaması için askerimiz bir güvenli bölge, bir gözetleme alanı oluşturmuştu. Maalesef bu anlaşmaya mutabakata uymayan gözü dönmüş kendi halkını katleden katil Esed ve rejimin saldırılarıyla dün 5 askerimizi daha kaybettik."

"15 Temmuz'da da aynı şeyi yaptık"

Kahramanmaraş'ın Fransız işgalinden kurtuluşunun yarın 100. yılının kutlanacağına işaret eden Ünal, "Nasıl ki bundan 100 yıl önce bu topraklarda bir bağımsızlık mücadelesi verdiysek, nasıl ki bu toprakları namahrem bilip, düşman düşman çizmelerinin çiğnememesi için mücadele ettiysek, canımızı ortaya koyduysak, 15 Temmuz'da da aynı şeyi yaptık, bugün de aynı şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yarın Cumhurbaşkanının kente gelerek etkinliklere katılacağını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bütün dünyada adaletsizliğin, haksızlığın ve uluslararası küresel sistemin çalışmayan kurumlarına, 'yeniden düzen verilmesi gerek' diyen, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen ve mazlumların sesi olan, bağımsızlığımızın adeta tecessüm etmiş karakteri haline dönüşmüştür. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'ta olacak. Bu salonda yarın Kahramanmaraş, milletin adamı Cumhurbaşkanımızla buluşacak. Gazilerimiz, şehit yakınlarımız, kahramanlarımız, okullarımız buradan geçiş yapacaklar ve dimdik ayakta olduklarını, kendi şehirleri ve ülkeleri için her an nöbette olduklarını bütün dünyaya bir kez daha haykıracaklar."

Kahramanmaraş için 12 Şubat'ın önemine dikkati çeken Ünal, "Şunu unutmayalım ki, 12 Şubat ruhu 15 Temmuz ruhunun kardeşidir. Sütçü İmam, Ömer Halis Demir'in ecdadıdır ve aynı ruhu ikisi de taşımaktadır. Sütçü İmamlar ve Ömer Halis Demirler olduğu sürece, 12 Şubat ruhu yaşadığı sürece, 15 Temmuz ruhu yaşayacak ve Allah'ın izniyle milletimiz, devletimiz ebedi olarak zeval görmeyecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA