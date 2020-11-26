AK Partili Kurtulmuş: "FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı, mücadelemiz devam edecek"
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AK Partili Kurtulmuş: "FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı, mücadelemiz devam edecek"

26.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:56
AK Partili Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akıncı Üssü davası kararıyla ilgili, "FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akıncı Üssü davası kararıyla ilgili, "FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından darbe girişimi sırasında merkez olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki olaylarla ilgili 475 sanıklı davada karar çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, yaptığı paylaşımda, "Adalet yerini buldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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