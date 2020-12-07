"2021 yılı ülkemiz için hem iktisadi hem de siyasi ve hukuki reformlar yılı olacaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yatırımcılarımızın, vatandaşlarımızın sıkıntılarının farkındayız. 2021 yılı ülkemiz için hem iktisadi hem de siyasi ve hukuki reformlar yılı olacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yatırımcılarımızın, vatandaşlarımızın sıkıntılarının farkındayız. 2021 yılı ülkemiz için hem iktisadi hem de siyasi ve hukuki reformlar yılı olacaktır" dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Kurulda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kurşun asker' sözlerine ilişkin, "Ben hiçbir Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımı 'kurşun asker' olarak itham etmem. AK Parti'deki hiçbir arkadaşımız da kurşun asker değildir. Akıl, insaf, izan sahibi vatansever insanlardır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap veren Kurtulmuş, "AK Parti'nin devletin yapısıyla ilgili hiçbir sorunu yoktur. AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten siyasi kadronun merkezidir" diye konuştu.

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun 'Demokrasiyi ilk seçimde getireceğiz' sözlerine de şöyle cevap verdi:

"Demokrasi Osmanlı'nın son döneminde o günün şartlarında, hatta tek partili dönemde o günün şartları içerisinde gelmiştir. 1950 seçimlerinden sonra Türkiye'ye gelmiş ve en hakiki demokrasidir. 1950 yılında halkın oylarıyla seçilen başbakan idam sehpasına götürülmesine rağmen şehit başbakanına arkasından ağlayan millet demokrasiye sahip çıkmıştır. 12 Eylül'de binlerce vatan evladı bir sağdan bir soldan diyerek ortadan kaldırılırken, 12 Eylül yönetimine rağmen bu millet demokrasiye sahip çıkmıştır. Demokrasi bu millete gelmiş, bu millet demokrasiyi içselleştirmiştir."

Kurtulmuş, erken seçim söylemlerine yönelik olarak, "Erken seçimin rasyonel ve siyasi şartları yoktur. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı milli konularda kararlılıkla yoluna devam ediyor. 2023'te yapılacak seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan milletin oylarıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir. Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olabileceği sinyalini verdi. 2023 seçimlerinde aday olur ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir arkadaş aday olursa, dostlarıyla birlikte iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 2021 bütçesine ilişkin de, "Türkiye'deki yatırımları sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle ekonomide güveni arttıracak tedbirlerin alınması, ekonomi yönetimimizin önemli kaldıraçlardan bir tanesi olacaktır. Yatırımcılarımızın, vatandaşlarımızın sıkıntılarının farkındayız. 2021 yılı ülkemiz için hem iktisadi hem de siyasi ve hukuki reformlar yılı olacaktır. 2021 yılı AK Parti'nin reformcu yılının bir kez daha müşahede edileceği yıl olacaktır" dedi.

"FAİZLERİN AŞAĞI ÇEKİLMESİYLE 766 MİLYARLIK RAKAM MİLLETİMİZİN KASASINDA KALMIŞTIR VE HİZMET OLARAK MİLLETE GİTMİŞTİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da şöyle konuştu:

"AK Parti iktidarından önce 100 liralık bir bütçenin 43 lirasını sadece faize veriyorduk, yani böyle bir Türkiye devralmıştık. 43 lirası faize gidiyordu ve bu rakam bu dönemlerde yüzde 9-10'lara kadar düşmüş vaziyette. Yani 100 liralık gelirin 10 lirası faize ayrılıyor. Peki, aradaki 35 lira nereye gitti? Sağlığa, eğitime, milli savunmaya, sosyal yardımlara veya sayamayacağımız bilumum hizmetlere gitti."

Muş, Kılıçdaroğlu'nun "Londra'daki tefecilere şu kadar faiz ödediler" sözlerine yönelik, "Burada bir faiz hesaplaması da kendisi yapmıştır. Şimdi, sizlere bir rakam vereyim: Sayın Kılıçdaroğlu'nun özlediği tablo olsaydı eğer, yani 100 liralık gelirin 43 lirası faize gitmiş olsaydı nasıl bir tablo olurdu? Sonra takdiri sizlere bırakmak istiyorum. Eğer 2021 yılının bütçesinde bahsettiğim gibi faiz giderlerinin oranı yüzde 43'te kalsaydı bugün planlanandan 400 milyar daha fazla biz faiz ödüyor olacaktık. Bu, faizleri düşürmeyle beraber milletimizin kasasında kalmıştır. Burada döviz noktasında bir hesaplama yaptı Kemal Bey. Eğer bu faiz oranları düşmemiş olsaydı 766 milyar dolar daha fazla faiz ödüyor olacaktık. Dolayısıyla, faizlerin aşağı çekilmesiyle beraber bu 766 milyarlık rakam milletimizin kasasında kalmıştır ve hizmet olarak millete gitmiştir" ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'la ilgili iddialara ilişkin Muş, "2019 karı 1 milyar. Bakın, 2019 karı 1 milyar. 200 milyon dolara satılmış, yüzde 10'u 1,6 milyar liraya satılmış yani karından hesapladığınız zaman bunun geri dönüşü 15, 16 yıla tekabül ediyor" diye konuştu. Muş'a konuşması esnasında CHP milletvekilleri müdahale etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Mustafa Destici ise muhalefete yönelik, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İçişleri Bakanlığı, kahraman ordumuz, güvenlik güçlerimiz nasıl terörü yok edecekse, sizi de kurtaracak. Çünkü sizler özgür değilsiniz. Sizlerin vicdanları kelepçelenmiş vaziyette. İnşallah Türkiye'de terör bittiğinde sizler de özgürleşeceksiniz, hem Türkiye'nin partisi olacaksınız hem de milletin değerlerini sahipleneceksiniz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı