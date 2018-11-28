Ak Partili Kırkpınar'dan 'Zeybekçi' Açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi'nin İzmir'de ciddi karşılığının olduğunu belirterek, "Böylesine başarılı bir siyasetçinin İzmir'imiz için büyük bir değer ve kazanım olacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak Nihat Zeybekci'yi açıklamasının ardından, AK Parti'den de destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da, muhalefet partilerinden gelen eleştirilere değinerek, seçim kaybetme endişesi ile yapılan açıklamaların yakışıksız olduğunu vurguladı.

Ege'nin incisi İzmir'in tüm İzmirlilerin olduğunu belirten Kırkpınar, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Sayın Nihat Zeybekçi, Denizli Belediye Başkanlığı ve AK Parti hükümetlerinde Ekonomi Bakanlığı yapmış biridir. Hem egeli olması hem de bakanlık yapmış olması İzmir ve İzmirlilere ayrı bir önem ve değer verdiğini göstermektedir. Geçmiş dönemlerde İzmir için yapıcı ve katkı sağlayacak diyalog içerisinde olmuştur. Kendisi İzmir için büyük bir değer ve kazanımdır. CHP'li milletvekillerinin seçimi kaybetme kaygısı ile yaptıkları açıklamalar ve büyükşehir belediye başkan adayımızı ötekileştirme çabaları üzücü ve yaralayıcı olmuştur. Daha meydanlara inmeden paniğe kapıldılar. Kendi aralarında birlikteliği sağlayamayanların endişeleri yersiz. Biz İzmir ve İzmirlilerle bütünleşmiş bir partiyiz. Kimseyi ötekileştirmeden ak belediyecilik anlayışı ile İzmir'e de hak ettiği hizmetleri kavuşturacağız" dedi. - İZMİR