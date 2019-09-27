AK Partili Kırkpınar'dan koordinasyon toplantısı

27.09.2019 10:30

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa'da ilçenin sorunları ve kalkınma öncelikleriyle ilgili kurum müdürleri ile toplantı yaptı. Eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan gençlik ve spor hizmetlerine kadar her alanda yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu.



AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geniş katılımlı koordinasyon toplantısı düzenledi. Sağlıktan, devlet su işlerine, kara yollarından, tarım ve hayvancılığa, sosyal yardımlaşmadan, eğitim ve sanayiye kadar ilçenin bütün meselelerinin ele alındığı toplantıda, sıkıntıların iletilmesi ve takibinin yapılarak çözüme kavuşturulması kararlaştırıldı. Kırkpınar, Kemalpaşa'da üniversite açılması, lojistik köy ve yapımı devam eden Yiğitler Barajı ile TOKİ çalışmalarını da yakından takip ettiklerini vurguladı.



Toplantıda açıklamalarda bulunan Kırkpınar, bu tür toplantıları daha iyi ve verimli hizmet etmek adına planladıklarını ve ilkini de Kemalpaşa'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Kırkpınar, "Bundan sonra yapılacak olan işlerin koordinasyonunu sağlamak ve ivedi bir şekilde çözüme kavuşturmak için gayret sarf edeceğiz. Bilindiği üzere çok basit olan bazı konular bürokrasiye takılıp çözümü noktasında uzun zaman alıyordu. Biz AK Parti olarak bunun önüne geçtik; ancak vatandaşın talepleri ve hizmetlerin daha hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Milletvekili Kırkpınar, kamu kurumları arasında koordinasyonun artırılması gerektiğini dile getirerek şu ifadelere yer verdi:



"Koordinasyon içinde olmamız gerekiyor; çünkü devlet, tüm kurumları ile insanı yaşatmakla mükelleftir. Asla arkamızda mutsuz insanlar bırakmamalıyız. Devletimiz, tüm kurumları hizmet kapısıdır ve vatandaş için vardır. Sorunlarına çözüm arayan vatandaşlarımız elbette kapımızı çalacaktır. Bizler de çözüm üreteceğiz. Unutmayalım ki çözüm üretmek de bir lütuf değil, bizlerin asli görevidir. Bu nedenle, sizlerle sık sık bir araya gelelim ve nerede aksaklık var, çözüm yolları nelerdir bunları istişare edelim. Bizlerde milletvekilleri olarak buna göre bir yol haritası belirleyip çalışmalarımızı yürütelim. Daha kaliteli hizmet almak her vatandaşımızın hakkıdır." - İZMİR

Kaynak: İHA