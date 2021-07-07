AK Partili Kılıç, "TKDK tarafından Bursa'mızda 360 projeye 188 milyon lira hibe sağlandı"
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AK Partili Kılıç, "TKDK tarafından Bursa'mızda 360 projeye 188 milyon lira hibe sağlandı"

AK Partili Kılıç, 'TKDK tarafından Bursa'mızda 360 projeye 188 milyon lira hibe sağlandı'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Bursa'da 360 projeye 188 milyon lira hibe sağlandığını bildirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Bursa'da 360 projeye 188 milyon lira hibe sağlandığını bildirdi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, salgın döneminde dünyada birçok ülke gıdaya ulaşmada zorluklar çekerken, AK Parti hükümetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarıma yönelik destekleri ve tarım altyapısını güçlendirmesi sayesinde Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıdaya erişimde bir zorluk yaşamadığını belirtti.

Bu zorlu sürecin tarımın yerli imkanlarla sürdürülebilmesi için üreticinin desteklenmesinin ne kadar yerinde ve değerli bir politika olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Kılıç, "AK Parti tarımın, sadece bir üretim ve ekonomi meselesi değil aynı zamanda yerine göre bir milli güvenlik meselesi olduğunun farkında olarak tarım altyapısına yatırım yapma ve çiftçimizi güçlendirme yönündeki politikalarını devam ettirecektir." dedi.

AK Partili Kılıç, Bursa'nın sanayide, turizmde olduğu kadar tarımsal üretimde de ülkenin önde gelen şehirlerinden olduğunu, ildeki tarımsal yatırım tutarının 3,7 milyar lira olduğunu, tarımsal desteklemelerin ise 1,8 milyar lirayı aştığını kaydetti. Kılıç, "TKDK tarafından Bursa'mızda 360 projeye 188 milyon lira hibe sağlandı, hibeler sayesinde 429 milyon liralık yatırım yapıldı. Buradan özellikle genç çiftçi kardeşlerimize, emeğini değerlendirmek isteyen kadınlarımıza ve üretimden gelen güçlerini birliktelikleriyle pekiştiren üretici kooperatiflerimize tekrar seslenmek istiyorum; söz konusu projeler kapsamında TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü sizlere yardımcı olmak için bekliyor. Üretimden gelen potansiyelinizi tam olarak kullanabilmeniz için verilecek bu destek ve hibelerden bizler yararlanmanızı istiyoruz. Böylece hem Bursa'mızın hem de ülkemizin ekonomisine katkıda bulunarak istihdam oluşturmaya da katkı sağlayabilirsiniz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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AK Partili Kılıç, "TKDK tarafından Bursa'mızda 360 projeye 188 milyon lira hibe sağlandı" - Haberler
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