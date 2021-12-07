AK Partili Keşir'den MHP'li Yılık'a ziyaret

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık ile bir araya geldi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yürütülen "Nerede Kalmıştık" projesinin tanıtım toplantısına, MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık da katılmıştı.

Başkan Keşir, bu nedenle Kadın Kolları MYK ve MKYK üyelerinden oluşan heyet ile Yılık'ı MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadele, kadının güçlendirilmesi, aile ve çocuk politikaları üzerine istişarenin yapıldığı toplantıda, bu alanlarda işbirliği ve ortak çalışmalar değerlendirildi.

Keşir, günün anısına Yılık'a Düzce'nin coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerinden oluşan bir sepet takdim etti.

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AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

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