AK Partili Kaya: "Küçük Menderes'in temizlenmesi İzmir'in en büyük çevre projesidir"
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AK Partili Kaya: "Küçük Menderes'in temizlenmesi İzmir'in en büyük çevre projesidir"

AK Partili Kaya: 'Küçük Menderes'in temizlenmesi İzmir'in en büyük çevre projesidir'
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Küçük Menderesin temizlenme çalışmalarının sürdüğünü belirterek bu projenin İzmir'in en büyük çevre projesi olduğunu ifade etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Küçük Menderesin temizlenme çalışmalarının sürdüğünü belirterek bu projenin İzmir'in en büyük çevre projesi olduğunu ifade etti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Selçuk ilçesinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldiğini aktardı.

İlçedeki kamu yatırımlarına dikkati çeken Kaya, Selçuk ilçesine son 5 yılda yapılan yatırımın 600 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

Antik Kanal Projesi'nin ve TOKİ Konutlarının yapımının hızla devam ettiğine değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Son 5 yılda Selçuk ilçemize raylı sistem ve otoyollarla ulaşım kolaylaştı, Küçük Menderes'in temizliğinde çok önemli bir mesafe alındı. Bu yola girdiğimizde bize kimse inanmamıştı. Çağrımıza destek veren ve birlikte çalışarak çözüme katkı sunan Selçuk Ticaret, Esnaf ve Ziraat Odamıza teşekkür ediyorum. Biz kanalı Pamucak'a kadar temizleme çalışmalarına devam ediyoruz. Ancak bildiğiniz gibi arıtma tesislerini de yapmak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görevi. Sayın Soyer de Torbalı'ya yaptığı ziyarette Torbalı'da arıtmaların yapılacağını ifade etti. Süreci hep birlikte takip edeceğiz. Şu an Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler çalışmalarına yoğun bir biçimde devam ediyorlar. Küçük Menderes'in temizlenmesi İzmir'in en büyük çevre projesidir."

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın İzmir için hazırladığı 35 Projeden birisi olan Efes Antik Kanal Projesi'nin de yapımının da hızla devam ettiğini belirten Kaya, "Efes Antik Kanal Projesi ile birlikte, denizden ulaşımı sağlayan, 6 bin 130 metre uzunluğundaki tarihi Efes Antik Kanalı'nın tamamlanmasıyla birlikte tarihi Efes, sahip olduğu kültürel değerlerle kapasitesinin altında turizm hizmeti veren bir destinasyon olmaktan kurtularak turizmde hak ettiği yere ulaşmış olacak. İnanıyoruz ki bu projeyle Efes dünya turizminde fark yaratacak." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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