AK Partili Kavakçı'nın, İBB'de işe girdiği gün ABD'ye doktoraya gönderildiği öne sürüldü

08.08.2019 14:04

AK Parti milletvekili olmasına rağmen halen İBB personeli olduğu öne sürülen Ravza Kavakçı Kan'ın, 2008'de İBB'de işe girdiği gün ABD'ye gönderildiği iddia edildi.

İDDİALARI YALANLADI

Ravza Kavakçı Kan'ın, İBB iştiraki Metro İstanbul AŞ.'den de maaş aldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine dün bir açıklama yapan Kan, "Sözde habercilik yapan Cumhuriyet gazetesi yine şaşırtmadı. Yalan habere 'iddia' demiş üzerinden algı üretiyor. Milletvekilliği öncesi çalıştığım şirket Metro İstanbul AŞ. doktora bursu sonrası mecburi hizmetimi milletvekilliği sonrası tamamlamam için 2015'de sözleşmemi askıya aldı" diyerek söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

İMAMOĞLU: KURUMA BORCU VAR

Yaşanan gelişmeler üzerine tartışmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmış ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Ravza Kavakçı elektrik mezunuyken, Metro AŞ tarafından ABD'ye siyaset doktorası yapması için gönderilmiş. Buna karşılık 4 yıl 11 ay mecburi hizmet tanımlanmış ama bunu tamamlayamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla şu an kuruma bu anlamda bir borcu var. Sözleşme gereği hizmet etmesi gereken dönemi, kuruma hizmet olarak verememiş."

İŞE GİRDİĞİ GÜN DOKTORAYA GÖNDERİLDİ

Söz konusu olayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. İBB kaynaklarına göre Ravza Kavakçı Kan, 16 Aralık 2008'de Metro AŞ'de insan kaynakları uzmanı oldu. Cumhuriyet'teki habere göre, bilgisayar mezunu Kavakçı işe girdiği gün ABD'ye "siyaset doktorası eğitimine" gönderildi.

AK Parti milletvekili Ravza Kavakçı Kan

ASGARİ ÜCRETİN BİR BUÇUK KATI MAAŞ

İBB ile sözleşmesine göre 6 yıl 8 ay mecburi hizmet yapma şartı getirilen Kavakçı, 2 Eylül 2013'te döndü, iki yıl sonra da milletvekili seçildi. Beş yıllık doktora süresince Ravza Kavakçı Kan'a asgari ücretin bir buçuk katı maaş ödendiği iddia edildi.

"EN MAKUL ÇÖZÜM ALDIĞINI GERİ ÖDEMESİ"

"İstanbulluların sırtından doktorasını yapan, zorunlu hizmeti tamamlanmadan milletvekili olması nedeniyle yaşanmış olan bu duruma ilişkin, Kavakçı'nın 'Maaş almıyorum' açıklaması konunun özünden uzaktır" diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Metro AŞ, bir öğrenciye burs verecekse bunun ulaşım alanında çalışma yapacak ve daha sonra hizmetinden faydalanacağı biri olması beklenir. Nice fakir öğrenci burs alamazken, buna kolaylıkla erişebilecek birine geçmişte burs verilmesi de ayrıca manidardır. Bu durum siyaset lansmanı Merve Kavakçı üzerinden yapılan Ravza Kavakçı'nın siyasete finansmanının da Metro AŞ üzerinden yapıldığını göstermektedir. Her geçen gün İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yeni bir bilgiye ulaşılmaktadır. En makul çözüm, zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmediği için Metro AŞ'ye dolayısıyla tüm İstanbullulara borçlu olan Ravza Kavakçı'nın Metro AŞ'den aldığı burs tutarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesaplarına yatırmasıdır."