Ak Partili Kavakçı'dan Aysel Tuğluk'un Annesinin Cenazesinde Yaşananlara Tepki

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlara tepki göstererek, "Bu davranış çok çirkin ve kabul edilemez" dedi.



AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Akıncı Üssü davasına ilişkin açıklamada bulundu. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde yargılamaların devam ettiğini kaydeden Kavakcı, "Mahkeme salonu oldukça kalabalıktı ve bu beni memnun etti. Diğer partilerden milletvekillerini de burada görmek şehit ailelerini de memnun edecektir. Bu yapılmış olan hain darbe girişimi 80 milyonluk ülkemizin tamamına ve onun da ötesi bu topraklardaki liderliğe ümit bağlamış olan dünya mazlumları için de önemlidir. Bu manada destek veren sivil toplum örgütlerine, burada ailelerimizi yalnız bırakmayan milletvekillerimize ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu mahkemelerin neticesinde herkes yapmış olduğu suçun bedelini ödeyecek ve adalet tecelli edecek. Bütün partilerin milletvekillerinin burada olması gerekir diye düşünüyorum. Keşke ana muhalefet partisinin milletvekilleri de başka davaları takip ettikleri şekilde bu davaya da ehemmiyet verseler" dedi.



Fetullah Gülen'in iadesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Kavakcı, konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiğini, birkaç gün sonra Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini ve gerekli bilgi, belgelerin iletildiğini kaydetti. Sanıkların tutumlarını değerlendiren Kavakcı, "Uluslararası hukuk çerçevesinde sanık kendisini savunma ve maalesef yalan söyleme hakkına sahip. Sivil insanların üzerine tankları sürecek, onları bombalayacak kadar hastalıklı insanların mahkemeye çıkıp üzgünüz demelerini beklemiyorduk ama tabi ki tiyatro yapma haklarını kullanıyorlar. Mahkeme elindeki verilerle bağımsız bir şekilde karar verecektir. Bu anlamda süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.



Kavakcı, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinin mezardan çıkarılmasıyla ilgili de, "İnsan Hakları Başkanlığı olarak biz her türlü insan hakkı için mücadele ediyoruz. Hatta hayatta olmayan insanların da hakları için inancımız gereği mücadele ediyoruz. Aysel Tuğluk'un annesine yapılmış olan davranış çok çirkin ve kabul edilemez" ifadelerini kullandı. - ANKARA