AK Partili Karahocagil: "Amasya Tamimi demokrasi şuurunun yerleşmesine önemli katkılar yapmıştır"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Tamimi'nin Türk milletinde demokrasi şuurunun yerleşmesine önemli katkılar yaptığını belirtti.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Tamimi'nin Türk milletinde demokrasi şuurunun yerleşmesine önemli katkılar yaptığını belirtti.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş meşalesinin, Amasya Tamimi ile yakıldığını ifade etti.

Ülke topraklarının düşman işgalinden kurtarılması ve bağımsızlığın elde edilmesi sürecinde Amasya Tamimi'nin öncü rol oynadığını vurgulayan Karahocagil, "Amasya Tamimi, Türk milletinde demokrasi şuurunun yerleşmesine önemli katkılar yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919'da 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' ilkesini ilan ettiği Amasya'da bütün ülke ve dünyaya küllerinden alevlenen bir milli irade mesajı vermiştir." dedi.

Karahocagil, Amasya Tamimi'nin milli hüviyet, milli şahsiyet, milli istiklal, milli kültür, milli devlet ve milli vatan gibi hususları arama ve bulma arzusunun da ilk ifadesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu müstesna günlerin 102. yıl dönümünde onurlu duruşumuza vesile olan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile onları şehr-i şirinimizde bağrına basarak Milli Mücadele'nin başlangıcına vesile olan Müftü Tevfik Efendi ve Abdurrahman Kamil Efendi önderliğindeki tüm ecdadımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen